Подрядчик реконструкции аэропорта в Орле попал под дела о невыплате зарплаты

Управление СКР по Орловской области возбудило два уголовных дела по фактам невыплаты зарплаты сотрудникам подрядчика реконструкции аэропорта в облцентре — московского НАО «Ирмаст-Холдинг» (ч. 2 ст. 145. 1 УК РФ, до трех лет лишения свободы). Как сообщили в региональном управлении СКР, они объединены в одно производство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с октября 2024 года по февраль 2025-го руководство компании допустило образование задолженности по зарплате в 11,3 млн руб. перед 44 работниками.

С февраля 2025 года арбитражный суд города Москвы рассматривает иск якутского ООО ДРСУ «Сэттэ» о банкротстве «Ирмаст-Холдинга». Согласно картотеке арбитражного суда, заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 3 апреля.

Московская компания выиграла торги на реконструкцию аэропорта «Южный» в Орле в конце 2022 года. Лот достался подрядчику по начальной цене 1,01 млрд руб., впоследствии стоимость работ выросла до 1,4 млрд. Изначально работы планировали завершить к декабрю 2023 года, затем срок перенесли на 8 октября 2024-го. В середине февраля на заседании комитета по градостроительной деятельности и транспорту орловского облсовета стало известно, что завершение реконструкции ожидается уже в июне 2025 года. Как рассказал замначальника казенного учреждения «Орелгосзаказчик» Руслан Орлов, на сегодня она выполнена на 70%. Он также пояснил, что отставание от графика произошло из-за погодных условий и «ряда дополнительных работ, которые нельзя было предусмотреть на этапе проектирования». Из-за этого с подрядчика уже взыскали гарантию в 70 млн руб., деньги поступили в бюджет региона.

Подробнее о проекте реконструкции аэропорта в Орле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова