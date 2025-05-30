Что известно о втором раунде переговоров России и Украины

Российская делегация 2 июня прибудет в Стамбул для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Москва готова обменяться с Киевом меморандумами о прекращении огня и начать обсуждение пунктов будущего соглашения. Украинская сторона пока не дала согласия на встречу и призвала обменяться документами заранее. Что известно о возможных переговорах — в публикации «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента России Владимир Мединский (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Помощник президента России Владимир Мединский (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Согласование встречи

28 мая помощник российского президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах, созвонился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и предложил дату и место встречи.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская сторона готова встретиться в Стамбуле 2 июня, чтобы представить Украине свой меморандум по завершению конфликта и «дать необходимые пояснения».

Вскоре Рустем Умеров заявил, что Украина передала России свой проект документа и призвал заранее предоставить российские условия мира, чтобы изучить их перед встречей. До сих пор украинская сторона не уточнила, поедет ли ее делегация в Стамбул.

Возможные темы обсуждения

Российский вариант меморандума включает условия, сроки и ключевые принципы урегулирования, сообщал МИД РФ. Раскрывать детали Кремль отказался. Владимир Мединский говорил, что российская делегация готова обсуждать пункты соглашения о прекращении огня.

Reuters со ссылкой на три российских источника писало, что Москва потребует «письменное» обязательство от крупных западных держав не расширять НАТО на восток, отменить некоторые антироссийские санкции, решить вопрос с замороженными активами РФ и обеспечить защиту русскоязычного населения на Украине.

Неназванный украинский чиновник сообщил The New York Times, что в проект меморандума Украины входит предложение о прекращении огня на суше, на море и в небе, соблюдение которого должен контролировать международный мониторинг.

На предыдущей встрече в Стамбуле украинская делегация настаивала на 30-дневном прекращении огня с возможностью продления, в ходе которого будут обсуждаться условия мирного соглашения.

Посреднические усилия

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что турецкая сторона ожидает решения технических вопросов на встрече России и Украины в Стамбуле. После этого, по словам министра, Анкара готова организовать саммит лидеров РФ, Украины, США и Турции.

Дональд Трамп рассчитывает, что российская и украинская делегации проведут второй раунд переговоров. По данным источников The Atlantic, после этой встречи американский президент планирует принять окончательное решение по ужесточению санкций против РФ.

2 июня в Стамбуле США встретятся с представителями стран «евротройки» — Германии, Франции и Великобритании. Как сообщил The Atlantic, отправлять в Турцию делегацию для участия в переговорах России и Украины американская администрация не планирует.

Cостав делегаций

Представлять Россию в Стамбуле будет та же делегация, что и на переговорах 16 мая: в ее состав войдут замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Возглавит делегацию помощник российского президента Владимир Мединский.

Украина пока не уточняла, кто в случае ее согласия участвовать в переговорах поедет в Стамбул.

Лусине Баласян