NYT: Украина включила в меморандум международный мониторинг прекращения огня

Подготовленный украинской стороной меморандум включает положение о прекращении огня на суше, на море и в воздухе. Там говорится о необходимости мониторинга со стороны международных партнеров. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alina Smutko / Reuters Фото: Alina Smutko / Reuters

Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сообщал, что американцы получили от украинцев список условий для установления режима прекращения огня. По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, Киев также передал Москве свою версию меморандума.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности представить российский проект документа и обсудить его в ходе второго раунда переговоров с Украиной. Он предложил провести его 2 июня в Стамбуле. В Киеве еще не дали согласия. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог посоветовал Украине не делать заявлений об отказе от переговоров с Россией. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что российская и украинская делегации проведут второй раунд переговоров на следующей неделе, говорила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Подробнее о первом раунде переговоров России и Украины — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».

Анастасия Домбицкая