Мединский предложил Украине дату и место встречи для обмена меморандумами

Помощник российского президента, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский подтвердил, что созванивался с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Господин Мединский рассказал, что предложил главе украинской делегации «точную дату и место встречи для обмена меморандумами» с условиями прекращения огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня сообщил, что Рустем Умеров позвонил Владимиру Мединскому, чтобы узнать о сроках подготовки меморандума по урегулированию конфликта.

«Все было почти так. Только наоборот. Умерову позвонил сегодня я и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами. Там же, сразу на месте, мы готовы начать содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня»,— прокомментировал Владимир Мединский эту информацию.

По словам помощника российского президента, после этого разговора украинская сторона «пошла совещаться». «Ждем как можно быстрее от них подтверждения и готовы в обозначенную нами дату — в ближайшие дни — лично встретиться и начать работать»,— сказал господин Мединский. При этом дату и место, предложенные Россией, он не уточнил.

По итогам первых за три года прямых переговоров в Стамбуле Россия и Украина договорились подготовить меморандум с условиями урегулирования конфликта, а затем продолжить контакты. Представитель российского МИДа Мария Захарова уточнила, что Москва и Киев условились напрямую обменяться документами и обсудить их на следующем раунде переговоров.

Лусине Баласян