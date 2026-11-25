Чистая прибыль «Дом.РФ» по МСФО выросла на 38% за 10 месяцев
Чистая прибыль «Дом.РФ» по МСФО составила 96,85 млрд рублей за 10 месяцев
«Дом.РФ» отчитался о результатах работы за 10 месяцев 2026 года. Чистая прибыль компании по МСФО составила 96,85 млрд руб. Это на 38% больше аналогичного периода годом ранее.
Чистые процентные доходы «Дом.РФ» за январь-октябрь выросли на 31% — до 152,04 млрд руб., чистые комиссионные доходы — на 30%, до 39,68 млрд руб. Рентабельность капитала составила 23,5%, чистая процентная маржа — 4,1%.
Кредитный портфель юридических лиц компании с начала года увеличился на 17% — до 3,2 трлн руб., а физических лиц, напротив, снизился на 7% — до 714,8 млрд руб. Средства юрлиц за отчетный период выросли на 24% — до 1,7 трлн руб., физлиц — на 15%, до 1,75 трлн руб.