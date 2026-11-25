Кредитный портфель юридических лиц компании с начала года увеличился на 17% — до 3,2 трлн руб., а физических лиц, напротив, снизился на 7% — до 714,8 млрд руб. Средства юрлиц за отчетный период выросли на 24% — до 1,7 трлн руб., физлиц — на 15%, до 1,75 трлн руб.