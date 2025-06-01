Семьям погибших после ЧП в Брянской области выплатят по 1,5 млн рублей

Власти Брянской области выплатят семьям погибших после обрушения моста в Выгоничском районе по 1,5 млн руб. Пострадавшие в тяжелом состоянии получат по 750 тыс. руб. Об этом сообщает губернатор Александр Богомаз, его слова приводит «РИА Новости».

Пострадавшие с травмами средней и легкой степени тяжести получат по 450 тыс. руб. В РЖД заявили, что родственникам погибших в Брянской области выплатят по 2,2 млн руб.

Вечером 31 мая в Выгоничском районе автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд №86 сообщением Климово—Москва с 388 пассажирами. В результате погибли 7 человек, более 70 пострадали. Возбуждено уголовное дело. В связи с трагическими событиями 2, 3 и 4 июня в Брянской области объявлены днями траура.

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