Подрывной день

Следователи квалифицировали подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт. СК возбудил уголовные дела по фактам двух трагедий. В Брянской области семь человек погибли, когда автомобильный мост рухнул на проезжавший под ним пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли локомотив и четыре вагона, один оказался раздавлен обломками моста. 66 человек получили ранения, 47 из них госпитализированы. В тяжелом состоянии трое, включая грудного ребенка. Все произошло вечером 31 мая примерно в 22:40 в районе перегона Пильшино—Выгоничи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

На кадрах с места ЧП видно, как пассажиры помогали друг другу выбираться из вагонов. Ночью власти сообщили, что все пострадавшие были направлены в местные больницы. Остальных пассажиров временно разместили в Выгонической школе. Тех, кто изъявил желание продолжить путь в Москву, а это 247 человек, отправили в столицу резервным поездом, который прибыл на Киевский вокзал. Один из родственников пострадавшего пассажира рассказал журналистам, что того уберегло во время ЧП: «Я утром узнал, что случилась эта ситуация. Везде попробовал позвонить, 40 минут не мог получить информацию. В итоге я связался с брянской больницей. Там ответили, что ничего сказать не могут дать, но по описанию такого человека они не помнят. Поэтому я позвонил туда, где занимались отправкой пассажиров другим поездом, но была очень плохая связь. Еле дозвонился в итоге до родственника, он рассказал, что все нормально, немного ударился, есть ушиб, врачи окажут помощь. Но он сказал, что перевернулись первые три-четыре вагона, и до него только удар дошел».

В результате падения автомобильного моста на поезд погиб и машинист, передают информагентства. Тяжелораненого ребенка в Москву доставит авиация, сообщил в эфире телеканала «Россия24» губернатор Брянской области Александр Богомаз:

«В том числе получили ранения трое детей, один ребенок восьми месяцев, мальчик. В тяжелом состоянии всего двое из них, младенец будет отправлен в Москву. Все службы работали слаженно, и МЧС, и Росгвардия, и полиция, наши органы власти. Были привлечены и скорые помощи, и автобусы, развернут ПВР здесь в Выгоничах, где разместили 250 человек. Остальных сразу родственники забрали домой. Пассажиры, которые получили травмы, оперативно были доставлены в наши лечебные учреждения. Некоторые — в Выгоничскую больницу, некоторые — в Почепскую, а потом все были доставлены в нашу областную больницу и Городскую больницу №1, где сегодня и находятся».

Автомобильное движение на поврежденном участке федеральной трассы А-240 перекрыто, говорит местный журналист Андрей Мазунин: «Поезд разбирается, убираются вагоны. Мост сложился, и внизу на этом месте еще находится грузовая фура, ее пока до конца не вытянули. Ее водитель также пострадал и был доставлен в больницу. На этом участке автомобильная дорога идет на спуск. То есть даже если ты увидишь, что мост перед тобой падает, то затормозить будет весьма сложно. Да и трасса тут не такая широкая, тем более там низина. Сам мост здесь небольшой высоты, необходимой ровно для того, чтобы под ним проходил поезд».

По информации Telergam-канала Shot, неизвестные заложили четыре взрывных устройства: два на опоре моста и два на шпалах. Характер повреждений, впрочем, указывает на то, что мост мог быть взорван в одном месте, заметил председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский: «Если было время, то могли в двух местах заложить взрывчатку. Если его не было и преступники действовали быстро, то в одном месте. Я предполагаю, что эта взрывчатка была заложена посередине моста, потому что это наиболее уязвимое место. Очевидно, что это результат действий диверсии. Специально подождали, когда едет поезд, чтобы обломки моста повредили поезд и взрыв привел к гибели людей.

Должны поработать на месте взрывотехники, они точно определят, был ли это тротил или пластид. Вероятно, под мост могли заложить в районе 2-3 кг тротила.

Большого ущерба железной дороге это не нанесет, ее быстро очень восстановят. Что касается транспортного моста, то здесь будут дольше работать, может, полгода. Дело в том, что его полностью надо восстанавливать и уже, может быть, в другой конструкции».

В первые часты после ЧП в брянской больнице царила неразбериха, рассказал “Ъ FM” с места событий главный редактор издания «Брянский ворчун» Александр Чернов: «На территории больницы в первые часы руководством было дано строгое указание местной охране никого не пускать. Из-за этого возникали казусы, когда пройти не могли даже родственники пострадавших. Я смог прорваться с одним из них — у него сын получил травмы в этой катастрофе. Охрана стала проявлять себя чудовищным образом, благо, не дошло до рукоприкладства, но была вызвана полиция, чтобы выяснить, что происходит. Потом все обошлось. На территории больницы дежурит около десятка карет скорой медицинской помощи Центра медицины катастроф из Москвы. Они ожидают, пока можно будет доставить пострадавших в столицу. По предварительным данным, в столицу отправят троих детей. Брянская областная больница — самая большая и оснащенная в регионе. Сюда всех и везли».

Между тем в Курской области мост обрушился во время движения по нему грузового состава, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. Тепловоз загорелся, но его оперативно потушили. Один из машинистов получил травмы, всю локомотивную бригаду доставили в больницу.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова