В дальнейшем клиенты смогут покупать цифровые финансовые активы как от «Озон Капитала», так и от других эмитентов с разными базовыми активами и механиками выплат, заявили в пресс-службе. Кроме того, будет открыт доступ к индивидуальному инвестиционному счету, срочному и валютному рынкам Мосбиржи, маржинальной торговле, новостной ленте и анализу портфеля.