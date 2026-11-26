Ozon запустил инвестиционное направление бизнеса
Ozon запустил инвестиционное направление бизнеса, сообщили в пресс-службе компании. Теперь розничные клиенты Ozon банка могут открыть инвестиционный счет и получить доступ к инструментам на уровне крупнейших брокеров, включая акции фондовой секции Московской биржи, более 1 тыс. облигаций от различных эмитентов, а также десятки биржевых фондов (БПИФ) и закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ).
Большинство инвестиционных инструментов не требуют отдельного тестирования для покупки, но для некоторых понадобится статус квалифицированного инвестора, указали в Ozon. Статус можно будет подтвердить в приложении банка, предоставив необходимые документы.
В дальнейшем клиенты смогут покупать цифровые финансовые активы как от «Озон Капитала», так и от других эмитентов с разными базовыми активами и механиками выплат, заявили в пресс-службе. Кроме того, будет открыт доступ к индивидуальному инвестиционному счету, срочному и валютному рынкам Мосбиржи, маржинальной торговле, новостной ленте и анализу портфеля.
Премиальных клиентов Ozon банка Ultra будут сопровождать персональные менеджеры. Для них, как уточнили в компании, действует отдельный тариф, а позже запустятся специальные условия кредитования под портфель ценных бумаг и расширенная аналитика.
К покупке и продаже без комиссии сейчас доступны пять биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) от Управляющей компании (УК) «Озон управление активами» — «Всегда в плюсе», «Государственные облигации», «Корпоративные облигации», «Акции российских компаний» и «Валютные облигации РФ». Вскоре УК планирует запустить еще несколько фондов.
«Наша задача дать клиентам максимально широкий выбор, а также удобный и понятный функционал, поэтому даже на старте проекта мы уже предлагаем большинство возможностей рынка и в ближайший год планируем развивать дополнительные важные для инвесторов сервисы»,— прокомментировал гендиректор Ozon Fintech Ваэ Овасапян.
В компании отметили, что Ozon банк имеет необходимые лицензии ЦБ на инвестиционную деятельность: кредитная организация получила брокерскую лицензию в декабре 2025 года, депозитарную — в феврале 2026 года, ее также включили в реестр операторов информационных систем. У банка более 44 млн активных клиентов, которые хранят на счетах и вкладах свыше 830 млрд руб.