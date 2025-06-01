РЖД выплатят родным погибших пассажиров поезда Климово—Москва по 2,2 млн рублей

РЖД выплатят родственникам погибших пассажиров поезда №86 Климово—Москва в Брянской области по 2,2 млн руб., сообщили в Telegram-канале РЖД.

Пострадавшим при сходе поезда предоставят возможность бесплатного лечения и реабилитации в медучреждениях РЖД. Также родственникам погибших и получивших повреждения пассажиров компания организует бесплатный проезд до станции Брянск.

Автомобильный мост в Брянской области обрушился на пассажирский поезд накануне вечером. Погибли семь человек. Пострадали 71, 39 из них уже госпитализированы в Брянск. Остальные пассажиры прибыли в Москву на резервном поезде №902.

Екатерина Отрашкевич