Российский болельщик умер во время матча Лиги чемпионов «Сабах»—«Барселона»
Гражданин России Антон Петрищев умер в 39 лет во время матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов между азербайджанским «Сабахом» и испанской «Барселоны». Об этом сообщает агентство Teleqraf.
Встреча прошла 25 ноября в Баку. «Барселона» победила со счетом 4:1. Болельщик, приехавший из Красноярского края, почувствовал себя плохо во время второго тайма. На стадион прибыла бригада скорой помощи, которая зафиксировала факт доврачебной смерти.
По предварительным данным, болельщик скончался от сердечного приступа. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.