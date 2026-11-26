Без «Клода» и жизнь не та
Какие лазейки остались у россиян после массовых блокировок
Россияне не хотят отказываться от Claude. В октябре платформа начала требовать от пользователей подтверждения личности, после чего стало известно о массовых блокировках. Пройти верификацию с российским паспортом нельзя, так как в России Claude официально не работает.
Серый рынок уже предлагает решения, но некоторые из них спорные, например с помощью мигрантов из стран СНГ. По данным СМИ, они предоставляют свои документы и подтверждают личность за россиян. Стоимость такой услуги — около 5 тыс. руб. Впрочем, к подобным схемам готовы не все. А режиссер генеративного кино Павел Перегудов, который использовал Claude в работе, видит лишь один выход — переход на другие сервисы:
«Волна блокировок докатилась и до меня, к сожалению, я ощутил всю боль и тяжесть этого периода, потому что инструмент действительно уникальный. Переезд на другие сервисы, похожие языковые модели. Но, помимо того, что сам процесс является достаточно сложным и тяжелым, потому что зависит еще от блокировки. Бывает, блокировка приходит, что сразу бан, закрывается без возможности доступа к данным, которые хранятся в системе. И бывает, что некое время еще для того, чтобы это все дело успеть скачать. Единственный шанс хотя бы частично, с меньшей болью переехать на другой сервис. Процесс нелегкий, он технически затягивается по времени, и потери там неизбежны».
Публичный релиз Claude состоялся в марте 2023 года. Как писал Forbes, в октябре его сайт по всему миру посетили более миллиарда раз — в пять раз больше, чем годом ранее. Платформу ценят за то, что она сильна в программировании, хорошо редактирует тексты и удобна в работе с длинными документами. Но сейчас для физических лиц простых и надежных способов обойти блокировки действительно нет, говорит основатель нейросервиса chad Артур Кольцов:
«Первая волна блокировок была именно из-за опасений Claude в дистилляции, не связана даже с географией. Claude очень не хочет, чтобы чужие модели обучали на его, и вставляет палки в колеса.
Какие способы обхода блокировок для физических лиц? Все так же VPN, у кого-то есть друзья в разрешенных для Claude юрисдикциях, и пытаются верифицировать так.
Кто прикрепляет русский паспорт — отказывают в пользовании. Claude может запоминать IP и отпечаток цифрового устройства, и при повторной попытке даже с другого аккаунта и с другого IP, но с того же устройства может прилететь бан. Но бывают и такие случаи, когда разрешает. Все вообще очень индивидуально».
Кроме того, с 12 ноября закрыт доступ к Claude для российских компаний и их сотрудников — даже живущих в странах, где сервис доступен. Но, по словам экспертов, бизнесу обходить блокировки платформы проще. Например, с помощью Claude API — программного интерфейса, который позволяет подключать нейросеть напрямую к сайтам, ботам и приложениям. Правда, это едва ли не единственный доступный вариант для компаний, объясняет основатель сервиса Heli Виталий Нагай:
«Есть две большие разницы — это аккаунты с подписками и покупка через API токенов. Здесь верификация никакая не нужна, официально это все можно купить. Наш сервис, собственно, предоставляет доступ ко всем моделям вообще, которым доступна API, оплачивается рублями, можно получать закрывающие документы. Сейчас, честно говоря, мне кажется, способов-то особо и не осталось. Серый рынок, естественно, будет расти. Законный способ — это через иностранные компании, если зарегистрировать, покупать. Но и то там есть свои нюансы. Мы ориентированы на бизнес, как раз интересны большие возможности, модели и сам технический нюанс подключения через API. И тендеры целые устраивают таким площадкам, как наша».
По словам собеседников “Ъ FM”, компании все чаще ищут возможности интегрировать Claude в свои продукты и рабочие процессы. Некоторые игроки рынка отмечают, что после начала массовых блокировок в октябре спрос подскочил на 90%. При этом стоимость услуг остается прежней, а в некоторых случаях даже снижается.