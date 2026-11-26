«Волна блокировок докатилась и до меня, к сожалению, я ощутил всю боль и тяжесть этого периода, потому что инструмент действительно уникальный. Переезд на другие сервисы, похожие языковые модели. Но, помимо того, что сам процесс является достаточно сложным и тяжелым, потому что зависит еще от блокировки. Бывает, блокировка приходит, что сразу бан, закрывается без возможности доступа к данным, которые хранятся в системе. И бывает, что некое время еще для того, чтобы это все дело успеть скачать. Единственный шанс хотя бы частично, с меньшей болью переехать на другой сервис. Процесс нелегкий, он технически затягивается по времени, и потери там неизбежны».