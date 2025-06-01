МЧС: при обрушении моста под Брянском семь человек погибли, 47 пострадали

МЧС России заявило, что в результате обрушения моста на проходящий под ним пассажирский поезд в Брянской области погибли семь человек, пострадали — 47. Губернатор Александр Богомаз ранее сообщал о 69 пострадавших, среди которых 47 госпитализированы, еще 22 — находятся на амбулаторном лечении.

Как уточнило МЧС, на месте происшествия идет демонтаж обрушившихся фрагментов моста. «Работают 2 ремонтно-восстановительных поезда и 2 единицы инженерной техники. Ликвидируют аварию порядка 180 специалистов и 60 единиц техники»,— говорится в сообщении ведомства.

Как заявил Александр Богомаз, обрушение моста произошло в результате подрыва на трассе во время движения поезда. В ночь на 1 июня обрушился еще один мост в Курской области, сообщал врио губернатора Александр Хинштейн. По нему в тот момент проезжал грузовой локомотив. Пострадал машинист.

Петр Бузлаев