По версии следствия, в марте прошлого года приморец «по заданию представителей спецслужб Украины за денежное вознаграждение совершил не менее двух поджогов объектов транспортной инфраструктуры на территории Находки». В качестве вознаграждения обвиняемый получил в криптовалюте 5 тыс. руб., которые он «использовал по своему усмотрению». В прокуратуре региона не стали пояснять, о каких объектах транспортной инфраструктуры идет речь.