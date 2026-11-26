Жителя Приморья обвинили в госизмене за 5 тыс. рублей
В Приморский краевой суд направлено для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Находки. Его обвинили в госизмене (ст. 275 УК РФ), двух эпизодах диверсий (ч. 2 ст. 281 УК РФ), вовлечении в совершение диверсии (ч. 1 ст. 281.1 УК РФ) и легализации денежных средств, приобретенных при совершении преступления (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), сообщила прокуратура Приморья.
По версии следствия, в марте прошлого года приморец «по заданию представителей спецслужб Украины за денежное вознаграждение совершил не менее двух поджогов объектов транспортной инфраструктуры на территории Находки». В качестве вознаграждения обвиняемый получил в криптовалюте 5 тыс. руб., которые он «использовал по своему усмотрению». В прокуратуре региона не стали пояснять, о каких объектах транспортной инфраструктуры идет речь.
Максимальное наказание за вменяемые в вину эти преступления — пожизненное лишение свободы.