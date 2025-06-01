Количество пострадавших при обрушении моста в Брянской области увеличилось до 71

Число пострадавших в результате обрушения моста в Брянской области увеличилось до 71. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Ранее было известно о 69 пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

«К сожалению, 44 человека у нас находятся в больнице. Всего 71 (пострадавший.— "Ъ") и 27 человек, которым была оказана помощь. К сожалению, семь человек погибли. Три человека в тяжелом состоянии»,— сказал господин Богомаз журналистам во время посещения больницы, куда доставили пострадавших.

Вечером 31 мая на автодороге А240 в Выгоничском районе Брянской области обрушился мост. Он рухнул на проезжавший под ним пассажирский поезд Климово—Москва. По данным СКР, мост был подорван. Как сообщил корреспондент «Ъ», на месте обрушения работает кран — идет разбор вагона поезда.