Глава «Дом.РФ» Виталий Мутко ожидает, что в 2027 году новостройки будут дорожать примерно теми же темпами, что и потребительские товары и услуги. По его оценке, в 2026 году резких скачков цен на жилье нет. Если исключить Москву и несколько других регионов с жильем бизнес-класса, рост составляет около 5% — на уровне инфляции. «Рост цен ускорялся в зависимости от спроса на семейную ипотеку. Можно критиковать застройщиков за цены, но это рынок, баланс спроса и предложения»,— сказал господин Мутко в интервью РБК. Он также допустил всплеск спроса, если инфляция опустится до 4%, а ключевая ставка — до 6-8%. Тогда, по его оценке, ипотечные ставки достигнут комфортных для заемщиков 7-7,5%.