Главное на рынке недвижимости к утру 26 ноября
Леван Назаров консолидировал 20% акций ЦИАН
Основатель финтех-группы «Баланс-Платформа» Леван Назаров консолидировал 20% акций ЦИАНа, пишет «Ъ». С учетом рыночной капитализации доля инвестора оценивается в 14-15 млрд руб. Сделка осуществлялась ООО «Технологии недвижимости», которое принадлежит господину Назарову. Как сообщил источник «Ъ», покупка прошла через брокерские группы в формате внебиржевых сделок. Леван Назаров сообщил «Ъ», что приобретение акций ЦИАН стало для него «стратегической инвестицией в технологическом секторе». По словам источника «Ъ», бумагами ЦИАН также интересовались разные инвестиционные группы, в том числе группа «Атон», которая могла консолидировать до 20% акций. Комментировать информацию в «Атон» отказались.
АО «Машиноаппарат» приобрело на торгах четыре здания и земельный участок в Хамовниках в Москве, сообщается в протоколе на сайте компании «Дом.РФ». Согласно ЕГРЮЛ, гендиректором компании является Дмитрий Черемухин. На торги были выставлены 0,2 га земли и четыре здания общей площадью 1,7 тыс. кв. м по адресу: Погодинская, 6, строения 3-6. В случае смены вида разрешенного использования участка здесь можно возвести клубный дом. Лот, начальная цена которого составляла около 249 млн руб., компания получит примерно за 251,6 млн руб.
Связанное с MR Group ООО «О2-девелопмент» стало владельцем административного здания площадью 3347 кв. м на Таганской улице в центре Москвы. По данным сервиса Asseto, сделка была закрыта 20 ноября. Из выписки Росреестра следует, что до этого данный объект находился в федеральной собственности и был закреплен на праве оперативного управления за Росгвардией. Из документа следует, что инициатором сделки выступила Росгвардия. В обмен на здание структура MR Group должна была передать в федеральную собственность 33 квартиры в деревне Сапроново в Ленинском городском округе Московской области. Стоимость комплекса опрошенные «Ведомостями» эксперты оценили в 250–300 млн руб. С учетом участка и дисконта за неудовлетворительное состояние — в 500–600 млн руб.
В рамках банкротства компании «Русский Хлеб», входящей в «Грейн Холдинг» Алексея Деменова, на торги выставлен хлебозавод на улице Лавочкина в Москве. Начальная цена актива составляет 1,6 млрд руб. В лот входят земельный участок площадью 1,1 га и здание хлебозавода общей площадью 10 тыс. кв. м. Как пишет Telegram-канал «Стройки — и точка», на этой территории может быть возведен новый производственный комплекс.
Турецкая сеть отелей River Rock Hotels & Resorts выходит в Россию. Первый объект под ее управлением будет построен в курортном поселке Домбай (Карачаево-Черкесия), говорится в сообщении компании. Отель River Rock Nord Dombay площадью более 19 тыс. кв. м будет включать 179 номеров. Объект создается с привлечением проектного финансирования в Сбербанке. Общий объем инвестиций — 3,8 млрд руб. Окончание строительства запланировано на второй квартал 2028 года. Застройщиком объекта в России выступает «Специализированный застройщик "Домбай"».
Глава «Дом.РФ» Виталий Мутко ожидает, что в 2027 году новостройки будут дорожать примерно теми же темпами, что и потребительские товары и услуги. По его оценке, в 2026 году резких скачков цен на жилье нет. Если исключить Москву и несколько других регионов с жильем бизнес-класса, рост составляет около 5% — на уровне инфляции. «Рост цен ускорялся в зависимости от спроса на семейную ипотеку. Можно критиковать застройщиков за цены, но это рынок, баланс спроса и предложения»,— сказал господин Мутко в интервью РБК. Он также допустил всплеск спроса, если инфляция опустится до 4%, а ключевая ставка — до 6-8%. Тогда, по его оценке, ипотечные ставки достигнут комфортных для заемщиков 7-7,5%.