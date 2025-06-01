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Коммерсантъ FM
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В Брянской области объявили траур со 2 по 4 июня

В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня в Брянской области объявлены днями траура. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Последствия обрушения моста на железнодорожный поезд в Брянской области

Последствия обрушения моста на железнодорожный поезд в Брянской области

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Последствия обрушения моста на железнодорожный поезд в Брянской области

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«На всей территории Брянской области будут приспущены флаги Брянской области, флаги муниципальных образований Брянской области»,— написал господин Богомаз в своем Telegram-канале.

В указанные дни всем учреждениям культуры и телерадиокомпаниям на территории региона предложено отменить культурно-массовые развлекательные мероприятия и теле- и радиотрансляции развлекательных передач. Губернатор пообещал, что власти Брянской области окажут всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.

Обрушение моста и катастрофа поезда в Брянской области. Главное

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Вечером 31 мая в Выгоничском районе автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд №86 сообщением Климово—Москва с 388 пассажирами. В результате погибли семь человек, 71 — пострадал. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Екатерина Отрашкевич

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Последствия обрушения моста в Брянской области

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В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Поврежденные вагоны

Поврежденные вагоны

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обрушения моста в Брянской области

Последствия обрушения моста в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Поврежденные вагоны

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обрушения моста в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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