В Брянской области объявили траур со 2 по 4 июня

В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня в Брянской области объявлены днями траура. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия обрушения моста на железнодорожный поезд в Брянской области

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Последствия обрушения моста на железнодорожный поезд в Брянской области

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«На всей территории Брянской области будут приспущены флаги Брянской области, флаги муниципальных образований Брянской области»,— написал господин Богомаз в своем Telegram-канале.

В указанные дни всем учреждениям культуры и телерадиокомпаниям на территории региона предложено отменить культурно-массовые развлекательные мероприятия и теле- и радиотрансляции развлекательных передач. Губернатор пообещал, что власти Брянской области окажут всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.

Вечером 31 мая в Выгоничском районе автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд №86 сообщением Климово—Москва с 388 пассажирами. В результате погибли семь человек, 71 — пострадал. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Екатерина Отрашкевич