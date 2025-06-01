При обрушении моста на поезд в Брянской области есть пострадавшие

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на автодороге А240 в Выгоничском районе произошло обрушение моста. Он уточнил, что есть пострадавшие, но не назвал их количество.

«В настоящее время в районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава»,— написал Александр Богомаз в Telegram.

По информации RT, среди пострадавших может быть более 40 человек. Telegram-канал Baza писал, что мост с фурой обрушился на проезжавший под ним поезд Климово—Москва. По данным проекта, причиной мог стать подрыв.