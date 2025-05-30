Самолетам Израиля грозят прилетами

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) намерено атаковать гражданскую авиацию Израиля. Угроза прозвучала после того, как 28 мая израильские истребители нанесли удар по международному аэропорту города Сана, контролируемого хуситами, и был уничтожен последний самолет, находившийся в распоряжении группировки. Эскалация между Израилем и движением «Ансар Аллах» происходит на фоне углубляющейся израильской операции в секторе Газа. Последнее мирное предложение, выдвинутое США, получило одобрение Израиля, однако было встречено в штыки «Хамасом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет израильской национальной авиакомпании El Al

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Самолет израильской национальной авиакомпании El Al

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

О том, что «Ансар Аллах» готовится расширить перечень целей в Израиле, сообщили 30 мая источники ливанского издания Al Akhbar, близкого к группировке «Хезболла». Они заявили, что новые операции «будут отличаться по количеству и качеству от предыдущих» и включать в себя удары по «израильским гражданским самолетам». В числе потенциальных мишеней собеседники Al Akhbar называют парк национального перевозчика El Al, который в мае возобновил полеты в Россию. Источники ливанского издания называют расширение списка целей частью масштабного возмездия за уничтожение Израилем самолетов, находившихся в руках хуситов, во время неоднократных атак на международный аэропорт города Сана.

Это вписывается в анонсированный 4 мая руководством движения «Ансар Аллах» план по блокировке израильских аэропортов в отместку за интенсификацию боевых действий в секторе Газа. Тогда, в начале месяца, официальный представитель вооруженного крыла йеменского движения Яхья Сариа заявил, что его соратники будут работать над тотальной воздушной блокадой еврейского государства и нарастят удары по аэропорту Бен-Гурион.

Представители движения «Ансар Аллах» призвали международные авиакомпании, которые летают в Израиль, «принять это во внимание» и отказаться от каких-либо рейсов туда. Впрочем, план полной воздушной блокады Израиля хуситам на практике так и не удалось реализовать.

Нынешняя угроза по отношению к израильским авиаперевозчикам прозвучала после того, как 28 мая истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в очередной раз отбомбились по международному аэропорту Саны, чтобы уничтожить самолеты, которые, как утверждают в ЦАХАЛе, использовались «для переброски террористов, готовивших террористические атаки против Израиля». В свою очередь, министр обороны Израиля Исраэль Кац тогда заявил, что в результате операции хуситы лишились последнего самолета в своем авиапарке. «Тот, кто стреляет в Израиль, заплатит высокую цену,— подчеркнул господин Кац.— Хуситская террористическая организация будет находиться под морской и воздушной блокадой».

Хуситы совершают нападения на Израиль в связи c продолжающейся операцией в секторе Газа, в результате которой ЦАХАЛ в ближайшие два месяца может взять под свой контроль 75% территории анклава.

На днях спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф представил сторонам конфликта — Израилю и «Хамасу» — новое предложение о прекращении огня. Оно предполагает возвращение в два этапа, растянутых на неделю, 10 живых и 18 погибших израильских заложников, захваченных во время резни 7 октября 2023 года. Взамен Израиль мог бы освободить 125 палестинских заключенных, отбывающих пожизненное заключение, а также 1,1 тыс. палестинцев, задержанных ЦАХАЛом в секторе Газа после «черной субботы», свидетельствуют условия сделки. Вместе с тем режим прекращения огня, в соответствии с предложением, должен продлиться два месяца и включать в себя серьезные гарантии со стороны администрации Дональда Трампа.

Израиль, как утверждают источники Axios, полностью принял инициативу господина Уиткоффа. Однако «Хамас» поставил ее результативность под сомнение.

Член политбюро палестинского движения Бассем Наим заявил, что американское предложение «не отвечает ни одному из требований» палестинского народа: оно, по его словам, не остановит войну в секторе Газа, а только продолжит «убийства и голод». Тем не менее он пообещал, что руководство движения продолжит изучать американскую мирную инициативу «со всей национальной ответственностью».

Это ставит под сомнение скорое прекращение боевых действий в секторе Газа, а следовательно, и паузу в нападениях хуситов, с которыми администрация господина Трампа успела достичь сделки о прекращении огня в направлении американских кораблей.

Нил Кербелов