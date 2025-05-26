Израиль намерен в ближайшие два месяца занять 75% сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует занять в течение ближайших двух месяцев до 75% территории сектора Газа, сообщает The Times of Israel. Как пишет издание, палестинское население будет вытеснено в три небольшие зоны: в район Маваси на южном побережье сектора, который Израиль ранее объявил «гуманитарной зоной», на полосу земли в центральных районах Газы — Дейр-эль-Бале и Нусейрат, где ЦАХАЛ не применял наземные силы, и в центр города Газа, куда многие палестинцы вернулись во время перемирия в начале нынешнего года.

По текущим оценкам ЦАХАЛа, в районе Маваси сейчас проживает около 700 тыс. палестинцев, еще порядка 300–350 тыс. — в центральной части Газы, а в городе Газа — около 1 млн человек.

Армия обороны Израиля сообщила также о начале гуманитарной миссии в Газе при поддержке США. По словам представителя ЦАХАЛа, были построены три комплекса на юге Газы и один в центре Газы, где сотни американских подрядчиков будут распределять гуманитарную помощь среди палестинцев.

В мае Израиль приступил к новой сухопутной операции в секторе Газа — «Колеснице Гидеона». Ее цель — установить более жесткий контроль армии над палестинским анклавом и разрушить систему командования «Хамаса». Израиль обещал, что возобновит поставки помощи в Газу в обмен на полный контроль территории.

О том, как Израиль начал новый этап войны с «Хамасом», «Ъ» писал в материале «На Газу двинулись ''Колесницы Гидеона''».

Кирилл Сарханянц