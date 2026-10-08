В Московской области апробировали проект «Школьное телевидение»

Видеоролики «Школьного телевидения» будут идти без звука, длиться до минуты и содержать минимальное количество текста. «Материалы рассчитаны на широкую школьную аудиторию, имеют маркировку 6+ и должны быть понятны детям разных возрастов. Региональный и школьный контент предусмотрен дальнейшим планом развития»,— уточнили в пресс-службе.