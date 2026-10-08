В Московской области апробировали проект «Школьное телевидение»
08.10.2026, 08:09
Проект «Школьное телевидение» прошел апробацию в Московской области. До конца года его планируется запустить не менее чем в 30 регионах России, сообщила пресс-служба АНО «Школьное телевидение».
Необходимую инфраструктуру для внедрения школьного телевидения уже имеют 6,5 тыс. школ по всей стране. В 15 регионах проект начнет работу в пилотном режиме с 15 октября. Среди них Мордовия, Калининградская, Воронежская, Тульская, Липецкая, Тамбовская, Белгородская, Владимирская, Рязанская, Ярославская, Ульяновская, Калужская, Оренбургская и Смоленская области.
Видеоролики «Школьного телевидения» будут идти без звука, длиться до минуты и содержать минимальное количество текста. «Материалы рассчитаны на широкую школьную аудиторию, имеют маркировку 6+ и должны быть понятны детям разных возрастов. Региональный и школьный контент предусмотрен дальнейшим планом развития»,— уточнили в пресс-службе.
Министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что единое школьное телевидение планируется запустить во всех школах России с 2027 года.