«Коммерсантъ» запустил обновленную версию сайта

Дизайн печатной версии «Ъ» по-прежнему адаптирован под умных и влиятельных читателей, и его изменения в ближайшее время будут носить косметический характер. Но самое главное — заметки «Ъ» (как на сайте, так и в газете) останутся эксклюзивными, точными, интересными и ярко написанными.