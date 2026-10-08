«Коммерсантъ» запустил обновленную версию сайта
08.10.2026, 08:00
«Ъ» обновил дизайн сайта. Он стал удобнее, информативнее и компактнее. Теперь читателям проще ориентироваться в главных событиях дня, а рекламодателям — найти наилучшее место для своей рекламы.
У нас появился ИИ-поиск («ИИ-Ассистентъ»), который выдает сжатые ответы на основе текущих и архивных публикаций «Ъ».
Новый рубрикатор полнее и точнее прежнего, исчезла проблема с поиском новостей по интересующей теме. Персональная рекомендательная лента даст возможность почитать то, что вам действительно нужно и интересно. Для самых въедливых читателей сделана кнопка «Больше контекста», нажав на которую можно получить больше контекста.
В новом дизайне акцент сделан на пользователей смартфонов, которые сейчас доминируют в аудитории большинства медиа.
Также, по сообщению IT-службы «Ъ», «бэкенд сайта получил новый стек», однако никто в редакции не смог понять значения этих слов.
Дизайн печатной версии «Ъ» по-прежнему адаптирован под умных и влиятельных читателей, и его изменения в ближайшее время будут носить косметический характер. Но самое главное — заметки «Ъ» (как на сайте, так и в газете) останутся эксклюзивными, точными, интересными и ярко написанными.