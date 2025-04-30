Израильская El Al и Vietnam Airlines в мае возобновят полеты в Москву

В мае полеты в Россию возобновят две иностранные авиакомпании — израильская El Al и вьетнамская Vietnam Airlines, сообщает ТАСС. El Al семь раз в неделю будет выполнять прямые авиарейсы между Тель-Авивом и Москвой, информацию подтвердили в пресс-службе перевозчика.

Vietnam Airlines с 8 мая восстановит прямое авиасообщение с Москвой после трехлетнего перерыва. Рейсы будут выполнять по вторникам и четвергам. С июля 2026 года их количество могут увеличить до трех в неделю.

Прямое авиасообщение между Россией и Вьетнамом было приостановлено в 2020 году из-за пандемии. Зимой 2024 года «Аэрофлот» возобновил рейсы в Хошимин. «Аэрофлот» с 22 марта начал выполнять рейсы в курортный Нячанг, которые в апреле стали летать из Москвы трижды в неделю. Запуск чартеров и расширение регулярных полетных программ во Вьетнам стимулировали интерес туристов к этому направлению.

Подробности — в материале «Ъ» «Хошимин накрыло волной туристов».