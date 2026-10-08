Сотрудники двух «Бургер Кингов» во Владивостоке выступили против закрытия
08.10.2026, 08:00
Сотрудники двух ресторанов сети быстрого питания «Бургер Кинг» во Владивостоке записали видеообращение, в котором извинились за видеоролик, снятый на кухне заведения. Одновременно они высказали несогласие с тем, что оба заведения закрылись.
«Мы полностью осознаем свою вину и понимаем, насколько недопустимым было то, что произошло в нашем ресторане. Мы не пытаемся оправдать произошедшее или переложить ответственность на кого-нибудь»,— сказали сотрудники «Бургер Кинга» в видеообращении.
По словам сотрудников, из-за закрытия заведений без работы остались 35 человек. «Разве справедливо лишить работы тех, кто ничего не нарушал»,— добавили они.
5 октября сеть заведений «Бургер Кинг» остановила работу двух ресторанов во Владивостоке, работающих по франшизе. Руководство сети приняло такое решение после того, как в соцсетях стал распространяться видеоролик, снятый на кухне «Бургер Кинга» на Семеновской улице Владивостока. На нем сотрудники играют в футбольный мяч и кидаются презервативами.
В руководстве сети позднее сообщили об остановке поставок продукции в оба ресторана одного франчайзи. «Франчайзи также отключен от корпоративных систем и больше не может осуществлять продажи под брендом "Бургер Кинг"»,— добавляли там.