Сотрудники двух «Бургер Кингов» во Владивостоке выступили против закрытия

5 октября сеть заведений «Бургер Кинг» остановила работу двух ресторанов во Владивостоке, работающих по франшизе. Руководство сети приняло такое решение после того, как в соцсетях стал распространяться видеоролик, снятый на кухне «Бургер Кинга» на Семеновской улице Владивостока. На нем сотрудники играют в футбольный мяч и кидаются презервативами.