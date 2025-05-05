Редкая ракета долетит

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о намерении ввести полную воздушную блокаду Израиля за счет многократных ударов по его аэропортам. Заявление прозвучало после того, как 4 мая системе ПВО еврейского государства не удалось перехватить одну из ракет, запущенных со стороны Йемена. Правительство, возглавляемое премьер-министром Биньямином Нетаньяху, уже приказало Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновить удары по стратегически важной инфраструктуре хуситов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Osamah Abdulrahman / AP Фото: Osamah Abdulrahman / AP

План по блокировке израильских аэропортов анонсировал официальный представитель вооруженного крыла «Ансар Аллах» Яхья Сариа. В своем видеообращении он проинформировал, что хуситы «будут работать над установлением полной воздушной блокады израильского противника путем нанесения многократных ударов по аэропортам, в первую очередь по аэропорту Лод, известному в Израиле как аэропорт Бен-Гурион». Яхья Сариа призвал международные авиакомпании, выполняющие рейсы в Израиль, «принять во внимание это заявление с момента его публикации и отменить все рейсы в аэропорты противника для обеспечения безопасности самолетов и пассажиров».

План блокады военный представитель «Ансар Аллах» связал с намерением правительства Биньямина Нетаньяху расширить военную кампанию против группировки «Хамас».

Вечером 4 мая военно-политический кабинет Израиля одобрил расширение сухопутной операции в Газе. План операции, которая должна быть развернута уже после начинающегося 13 мая турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку, предполагает, что части ЦАХАЛа возьмут под полный долгосрочный контроль значительную часть территории прибрежного анклава, а ответственность за раздачу гуманитарной помощи палестинцам будет в обход «Хамаса» напрямую возложена на гуманитарные агентства.

Хуситов, вероятно, не мог не вдохновить инцидент, произошедший 4 мая, когда эшелонированная система ПВО еврейского государства не смогла отразить их удар. Ракета «Ансар Аллах» упала на открытой местности недалеко от международного аэропорта Бен-Гурион. В своем релизе пресс-служба ЦАХАЛа обратила внимание на то, что показатель успешности перехвата йеменских ракет с 2023 года превысил 95%. Что же касается ракеты, едва не угодившей в аэропорт, то ее не удалось сбить из-за неисправности ракеты-перехватчика. «Первоначальные результаты не выявили никаких сбоев в работе процедуры обнаружения, систем перехвата или механизмов оповещения»,— добавили израильские военные.

После этого инцидента большинство крупных международных авиаперевозчиков отменили рейсы в Тель-Авив. К вечеру 4 мая лишь несколько иностранных авиакомпаний все еще совершали полеты в Бен-Гурион. Среди них, как демонстрировали данные сервиса FlightRadar24, были и российские перевозчики.

Выступая 4 мая в Иерусалиме на встрече с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, Биньямин Нетаньяху пообещал ответить на нападение хуситов. «Мы не потерпим этого и примем очень мощные ответные меры,— заявил израильский премьер, комментируя запуск ракеты в сторону Тель-Авива.— Мы всегда будем помнить, что они (хуситы.— “Ъ”) действуют по указке и при поддержке своего покровителя — Ирана. Мы сделаем все необходимое для обеспечения нашей безопасности, эффективного ответа и передачи Ирану четкого сигнала, что мы не потерпим подобного».

Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац, в свою очередь, заявил, что ЦАХАЛ даст «семикратный ответ» на ракеты, выпущенные с юга Аравийского полуострова.

Параметры этого ответа предстоит определить армейскому командованию. Правительство Нетаньяху уже поручило руководству ЦАХАЛа проработать различные варианты возобновления ударов по хуситам, сообщил канал i24. Израильская армия в координации со спецслужбами намерена представить политическому руководству страны несколько вариантов действий, предполагающих ослабление потенциала «Ансар Аллах». Израиль воздерживался от ударов по хуситам с 15 марта, когда авианосная группа США, дислоцированная в районе Красного моря, начала интенсивную и дорогостоящую, но не вполне успешную военную кампанию против йеменских мятежников.

Нил Кербелов