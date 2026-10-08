Депутаты Европарламента потребовали закрыть «Русские дома» в странах ЕС
08.10.2026, 08:11
71 депутат Европарламента призвал руководство ЕС закрыть «Русские дома» в странах союза. Об этом сообщает литовская телерадиокомпания LRT.
Автором инициативы выступила евродепутат Раса Юкнявичене. Депутаты направили обращение председателю Европейского совета Антониу Коште, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и руководителю европейской дипломатии Кае Каллас.
В документе указывается, что «Русские дома» продолжают работать в 15 странах ЕС, включая Бельгию, Германию, Францию, Австрию и Испанию. Депутаты назвали эти центры инструментами «гибридного влияния» и «координаторами зарубежных операций по манипулированию информацией».
В Европарламенте подчеркнули, что головная организация центров — «Россотрудничество» — находится под санкциями ЕС, однако закрытие филиалов формально остается в компетенции национальных властей.