Депутаты Европарламента потребовали закрыть «Русские дома» в странах ЕС

В документе указывается, что «Русские дома» продолжают работать в 15 странах ЕС, включая Бельгию, Германию, Францию, Австрию и Испанию. Депутаты назвали эти центры инструментами «гибридного влияния» и «координаторами зарубежных операций по манипулированию информацией».