В Латвии активистку приговорили к шести годам за перевод €43 в Россию
08.10.2026, 07:44
Рижский суд приговорил активистку из Резекне Полину Камлёву к шести годам лишения свободы. Она перевела €43 на российский счет для покупки устройства для подавления дронов. Об этом сообщает Delfi.
Суд также назначил обвиняемой три года надзора службы пробации. С учетом времени, проведенного в изоляторе с момента задержания — 2 декабря прошлого года, — ей предстоит отбыть пять лет и полтора месяца заключения.
По данным следствия, в декабре 2024 года Камлёва согласилась помочь представителю российского военно-патриотического центра специальной подготовки «Каскад» со сбором средств на подавитель дронов «Купольный покров радиоэлектронной борьбы FPV-4». Из-за невозможности прямого перевода из банка Латвии в Россию женщина задействовала знакомого в Белоруссии. Он перевел с личного счета 157 белорусских рублей (около €43), не зная о конечной цели платежа. Действия квалифицировали как финансирование вооруженного конфликта.