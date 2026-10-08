В Латвии активистку приговорили к шести годам за перевод €43 в Россию

По данным следствия, в декабре 2024 года Камлёва согласилась помочь представителю российского военно-патриотического центра специальной подготовки «Каскад» со сбором средств на подавитель дронов «Купольный покров радиоэлектронной борьбы FPV-4». Из-за невозможности прямого перевода из банка Латвии в Россию женщина задействовала знакомого в Белоруссии. Он перевел с личного счета 157 белорусских рублей (около €43), не зная о конечной цели платежа. Действия квалифицировали как финансирование вооруженного конфликта.