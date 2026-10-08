В МЧС назвали главную ошибку граждан при атаке БПЛА
08.10.2026, 07:57
Самой грубой ошибкой при атаке БПЛА является проявление любопытства, заявил замглавы департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Вадим Гаршин. Он пояснил, что граждане тем самым подвергают себя угрозе осколочно-фугасного поражения.
«Человек совершает самую главную ошибку при угрозе появления беспилотника, когда он или выходит на улицу, или подходит к окнам и пытается рассмотреть что-то или сфотографировать»,— пояснил господин Гаршин на пресс-конференции (цитата по ТАСС).
Глава МЧС Александр Куренков советовал при атаках БПЛА не поддаваться панике и действовать «адекватно обстановке». Он предупреждал, что «паника всегда дезориентирует». Министр также рекомендовал повышать уровень знаний по вопросам безопасности.