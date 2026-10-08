В МЧС назвали главную ошибку граждан при атаке БПЛА

Самой грубой ошибкой при атаке БПЛА является проявление любопытства, заявил замглавы департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Вадим Гаршин. Он пояснил, что граждане тем самым подвергают себя угрозе осколочно-фугасного поражения.