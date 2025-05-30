Келлог заявил о готовности прекратить расширение НАТО к границам России

По словам спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, НАТО может прекратить расширение на восток. Однако окончательное решение принимает американский президент Дональд Трамп, добавил господин Келлог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кит Келлог

Фото: Leah Millis / Reuters Кит Келлог

Фото: Leah Millis / Reuters

«Для них (властей России.— "Ъ") это вопрос безопасности»,— сказал спецпосланник в эфире телеканала ABC News.

Обеспокоенность России расширением НАТО спецпосланник назвал справедливым опасением. При этом вопрос присоединения Украины к альянсу не обсуждается. Позицию США разделяет по меньшей мере четыре других страны—участницы НАТО. Господин Келлог не уточнил, какие именно. Решение о вступлении Киева должны поддержать все 32 члена альянса, подчеркнул спецпосланник.

29 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что страны НАТО продолжают наращивать провокационные военные учения у российских границ на суше и на море. Президент России Владимир Путин называл отказ Киева от стремления вступить в НАТО одним из условий мирного урегулирования на Украине.

О позиции США по ситуации на Украине — в материале «Ъ» «Вводит — не вводит».

Елизавета Шмакова