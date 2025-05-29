Лавров: НАТО продолжает «наращивать провокационные военные учения» у границ РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО продолжают наращивать провокационные военные учения у российских границ на суше и на море. По его словам, риски возрастают из-за отсутствия договоренностей, гарантирующих безопасность на евразийском континенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Затянули в НАТО ранее нейтральные Финляндию и Швецию, продолжают наращивать провокационные военные учения у наших рубежей, на суше и на море. Опасное развитие событий происходит в отсутствие на евразийском континенте объединяющих нормативных и институциональных рамок, позволяющих коллективно решать вопросы обеспечения безопасности»,— сказал Сергей Лавров на открытии пленарного заседания международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Большой Евразии.

С января по март прошлого года на территории стран НАТО в Европе прошли военные учения Steadfast Defender, на которых блок отрабатывал «реагирование на возможное вторжение России на восточный фланг». Кремль называл полномасштабные учения блока угрозой для РФ. 23 мая в финской области Кюменлааксо на границе с Россией начались сухопутные учения Karelian Sword 25. В них примут участие 5 тыс. военнослужащих, включая солдат из Великобритании и США.

Лусине Баласян