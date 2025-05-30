Келлог счел «справедливым опасением» обеспокоенность России расширением НАТО

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог назвал «справедливым опасением» обеспокоенность России расширением НАТО на восток. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.

«Это справедливое опасение. Мы неоднократно говорили, что вопрос присоединения Украины к НАТО не обсуждается»,— сказал он, добавив, что такую позицию разделяют другие страны альянса.

Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что после начала контактов с Россией американские власти стали понимать ее позицию по ситуации на Украине. Также президент США Дональд Трамп в начале своего срока заявлял, что «понимает чувства России» по поводу возможного вступления Украины в НАТО. В феврале генсек НАТО Марк Рютте заявил, что членство Украины никогда не было условием мирной сделки.

Глава МИД России Сергей Лавров объявил о предложении России провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле 2 июня. Он сообщил, что глава российской делегации Владимир Мединский передаст украинской стороне меморандум, охватывающий все аспекты устранения причин конфликта.

Подробнее о первом раунде переговоров России и Украины — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».