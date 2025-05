Вводит — не вводит

Ведущие американские СМИ спорят о том, пойдет ли президент Трамп на введение новых санкций против России. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что глава Белого дома может подписать указ о новых антироссийских санкциях уже на этой неделе. Эту версию опровергает газета The New York Times, источники которой настаивают, что Дональд Трамп не намерен усиливать давление на Москву. При этом американские СМИ сходятся в том, что в администрации Трампа растет усталость от украинского кризиса и желание от него дистанцироваться в связи со все более очевидной Белому дому невозможностью быстрого решения по Украине.

Фото: Ken Cedeno / Reuters Президент США Дональд Трамп

После резонансных заявлений президента Трампа, выразившего открытое недовольство действиями России в украинском кризисе (подробнее об этом см. “Ъ” от 26 мая), ведущие американские СМИ заполнили интерпретации того, как далеко может зайти глава Белого дома в его критике Москвы и какими будут последствия для российско-американских отношений.

Наиболее неблагоприятный сценарий для Москвы представила газета The Wall Street Journal (WSJ), со ссылкой на свои источники сообщившая, что Дональд Трамп якобы рассматривает вопрос о введении санкций против России уже на этой неделе и в дальнейшем может дистанцироваться от переговорного процесса, если в украинском урегулировании не будет прогресса.

По словам одного из источников WSJ, санкции Белого дома могут включать не только банковские ограничения, но и меры давления лично на Владимира Путина, чтобы убедить его пойти на уступки на переговорах с Украиной. Впрочем, The Wall Street Journal указывает на то, что окончательное решение в Белом доме пока не принято.

«Из высказываний Трампа видно, что он пытается разобраться в президенте Путине. Вопрос в том, будет ли этого достаточно, чтобы предпринять какие-то шаги, ввести санкции?» — признался в интервью WSJ бывший посол США на Украине Уильям Тейлор.

Издание также приводит заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, ушедшей от прямого вопроса о новых санкциях против России. «Президент ясно дал понять, что хочет мирного соглашения, достигнутого путем переговоров»,— заявила WSJ Кэролайн Левитт.

Альтернативную версию, фактически опровергающую публикацию The Wall Street Journal, излагает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на официальных лиц в Вашингтоне, знакомых с содержанием последней телефонной беседы президентов Трампа и Путина 19 мая. «Трамп прояснил, что у него нет намерений оказывать давление, а тем более вводить жесткие экономические санкции в отношении России»,— сообщает NYT. «После телефонного разговора Трампа с Путиным чиновники Белого дома заявили, что санкции в отношении России не дают желаемых результатов и не отвечают интересам США»,— отмечает газета.

Кроме того, по словам источников газеты, в ходе последних телефонных разговоров с лидерами Франции, Германии и Великобритании президент Трамп дал понять, что не намерен присоединяться к их санкционным ограничениям против России. Сразу несколько собеседников NYT подтвердили, что Дональд Трамп донес до официальных лиц ЕС, что ради решения украинского кризиса он не будет оказывать давление на Москву.

Подтверждением того, что, осознав невозможность добиться быстрого результата в украинском урегулировании, США могут выйти из переговорного процесса, стало интервью вице-президента Джей Ди Вэнса, которое он дал телеканалу Fox News еще 10 мая. «Мы знали, что россияне запросят в своем первом предложении слишком много. Мы знали, что они будут просить больше, чем резонно отдать. Так зачастую и работают переговоры. Меня это не тревожит»,— подчеркнул Вэнс. «Тревогу у меня вызовет, если мы придем к выводу, что россияне не ведут переговоры добросовестно. Если это произойдет, мы уйдем, президент скажет: "Мы умываем руки". Мы можем только подвести этих ребят к колодцу, мы не можем заставить их пить. Именно это и сделал президент Трамп»,— продолжал вице-президент США.

Администрация Трампа пока без особого энтузиазма относится к идее усиления давления на Россию даже в случае неудачи будущих мирных переговоров по Украине.

Еще одним подтверждением этого стали публикации ведущих немецких СМИ со ссылкой на оказавшийся в их распоряжении внутренний отчет МИД Германии о заседании Совета ЕС по иностранным делам, состоявшемся 20 мая в Брюсселе. Ссылаясь на этот документ, газета Suddeutsche Zeitung, а также телерадиокомпании WDR и NDR сообщают о том, что переговоры ЕС и США о совместной борьбе со странами и компаниями, обходящими антироссийские санкции, фактически провалились.

Согласно конфиденциальному документу МИД Германии, основными центрами, где совершается обход санкций, по оценке ЕС, являются Китай и Гонконг. При этом спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан жалуется на полный разрыв трансатлантической координации в вопросе обхода санкций.

«Никакого совместного взаимодействия больше не происходит. Даже сотрудничество в рамках G7 утратило импульс в этом направлении. Как при таких условиях европейцы и американцы смогут договориться о новом пакете санкций — неясно»,— признает Suddeutsche Zeitung.

В свою очередь, газета Financial Times со ссылкой на источники сообщает, что министры финансов и главы центробанков стран G7 по итогам встречи в канадском городе Банф, состоявшейся 20–22 мая, в своем заявлении не стали упоминать о возможности понижения потолка цен на российскую нефть. «По словам трех официальных лиц, ознакомленных с ходом встречи, Канада предложила внести в совместное заявление упоминание о понижении потолка на российскую нефть. Однако по просьбе главы Минфина США Скотта Бессента это упоминание не внесли»,— отмечает FT. Источники газеты отмечают, что ЕС и европейские члены G7 — Франция, Германия, Италия и Великобритания — вместе с Канадой выступали за внесение этого пункта в совместное заявление «семерки».

В свою очередь, сторонники усиления давления на Россию в Конгрессе США не намерены отказываться от своих планов, не разделяя подход администрации Трампа.

Как заявил газете The Wall Street Journal автор пока не принятого нашумевшего законопроекта с новыми антироссийскими санкциями сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), Сенат США ждет предложения Москвы для прекращения огня на Украине, чтобы решить, следует ли вводить санкции. «Президент Трамп попросил Владимира Путина предоставить перечень условий для прекращения огня. В зависимости от ответа России мы поймем, какой курс избрать»,— приводит The Wall Street Journal слова Линдси Грэма, который отметил, что «Сенат готов к любому развитию событий».

Подготовленный сенатором Грэмом законопроект предусматривает введение санкций против России, если она не согласится на прекращение огня. В частности, он предлагает ввести 500-процентные пошлины для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие товары.

