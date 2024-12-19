Путин рассказал, при каких условиях готов вести переговоры с Зеленским

Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова вести диалог по Украине без предварительных условий, но на основе стамбульских договоренностей и реалий на земле. Также он подчеркнул, что Кремль готов вести переговоры с любым представителем Украины, включая Владимира Зеленского, если он пойдет на выборы и получит легитимность. Подписывать договоры Кремль будет только с легитимной властью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы готовы вести диалог без предварительных условий, но на базе того, о чем мы договорились в ходе переговорного процесса в Стамбуле в 2022 году, и исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня»,— сказал господин Путин на «Итогах года».

Президент отметил, что тезисы России ранее уже были изложены, в том числе в его выступлении перед МИД РФ в июне. «Если кто-то пойдет на выборы (на Украине.— "Ъ") — получит легитимность... Мы будем с любым человеком разговаривать. В том числе и с Зеленским... Просто подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным. А легитимными являются Рада и председатель Рады. Он полностью находится под главой режима. Это чисто формальный юридический вопрос»,— сказал господин Путин.

Президент в июне выступил с предложением Украине по мирному урегулированию. Он предложил прекращение конфликта, а не его заморозку, вывод украинских войск из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, отказ Украины от планов по вступлению в НАТО.

Подробнее о предложениях — в материале «Ъ» «Эскадренный мироносец».