Белый дом поблагодарил Илона Маска «за его службу»

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала уход миллиардера Илона Маска с должности главы Департамента эффективности правительства США (DOGE). Она выразила благодарность господину Маску за его службу и усилия по сокращению расходов страны.

«Мы благодарим его за службу. Мы благодарим его за то, что он начал работу DOGE, и усилия по сокращению затрат, мошенничества и злоупотреблений будут продолжены»,— заявила госпожа Левитт на брифинге. Трансляция велась на Youtube-канале Белого дома.

29 мая Илон Маск объявил об уходе с поста госслужащего в социальной сети X. Он добавил, что миссия DOGE «будет только укрепляться». Это решение последовало за критикой предпринимателя в адрес налогово-бюджетного законопроекта президента США Дональда Трампа. По словам господина Трампа, инициатива является «Большим прекрасным биллем», для Илона Маска она, напротив, связана с масштабными затратами для государства.

Подробности — в материале «Ъ» «Илон Маск оптимизировал себя».