Чем запомнилась работа Илона Маска на госслужбе

Бизнесмен Илон Маск занял пост главы Департамента эффективности правительства США (DOGE) 20 января 2025 года.

31 января он предложил сократить расходы бюджета США, чтобы избавиться от инфляции. По его оценкам, сокращение дефицита бюджета с $2 трлн до $1 трлн потребует уменьшения расходов в среднем на $4 млрд в день. По данным Reuters, за первый месяц после объявления о сокращении госрасходов они увеличились на 13%.

9 февраля Илон Маск призвал закрыть финансируемые властями США «Голос Америки» (признан иноагентом в РФ) и «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признано иноагентом и нежелательным в РФ). «Это все сумасшедшие левые радикалы, говорящие сами с собой, попутно сжигающие в год миллиард долларов»,— написал он в соцсети X.

18 февраля он инициировал проверку золотого запаса США в хранилище Форт-Нокс. «Кто может подтвердить, что золото не было украдено из Форт-Нокса? Может, оно там, а может — нет»,— написал Илон Маск в соцсети Х.

21 февраля он получил в подарок от президента Аргентины Хавьера Милея бензопилу. «Это бензопила для борьбы с бюрократией!» — прокричал бизнесмен, размахивая инструментом на конференции в штате Мэриленд.

23 февраля Илон Маск предложил госслужащим отправлять отчеты о проделанной работе, пригрозив за невыполнение указа увольнением. NYT сообщала, что ряд ведомств, включая ФБР, Пентагон и Госдепартамент, разрешил подчиненным не отвечать на требование DOGE.

4 марта Илон Маск в соцсети X поддержал идею предложить президенту Владимиру Зеленскому «некую амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии на Украине».

9 марта он предложил ввести санкции против десяти крупнейших украинских олигархов, не назвав их имен. Тогда же Илон Маск заявил: «Моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их передовая линия рухнет, если я ее отключу» — и отметил, что его «тошнит от многолетней резни в безвыходном положении, в котором Украина неизбежно проиграет».