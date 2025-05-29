Что за суд и дело

Пошлины Дональда Трампа, развернутые в отношении 185 стран, заблокированы Федеральным судом США по международной торговле. Созданный еще в конце XIX века для рассмотрения дел, связанных с международным торговым и таможенным правом, именно он анализировал два иска, ставивших под сомнение законность тарифной политики американского президента. Судьи постановили, что полномочий использовать федеральный закон о чрезвычайном экономическом положении для введения тарифов у господина Трампа не было, и потребовали свернуть ограничения в течение десяти дней. В такой короткий срок судьба самих тарифов, а также уже собранных пошлин, впрочем, не определится: наиболее вероятным пока выглядит сценарий, при котором окончательное решение примет Верховный суд США — он будет рассматривать дела последним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

Большинство пошлин, введенных Дональдом Трампом, заблокированы — такое решение вынес Федеральный суд США по международной торговле, рассмотрев два иска, в которых утверждалось, что при разворачивании ограничений американский президент превысил свои полномочия. Истцами выступали пять представителей малого бизнеса, заявлявших, что президент не имел права вводить тарифы в отношении 185 стран, ссылаясь на федеральный закон о чрезвычайном экономическом положении (см. “Ъ” от 4 апреля). Отдельный иск был подан 12 штатами, которые повторяли претензии предприятий и отдельно отмечали, что объяснять введение пошлин в отношении Канады и Мексики борьбой с незаконным оборотом наркотиков было также неправомерно. Сами по себе ограничения, поясняли штаты, не способствуют сдерживанию наркотрафика, а собранные средства не направляются на решение проблемы.

Поясним, иски компаний и штатов рассматривались судом США по международной торговле потому, что именно он имеет полномочия выносить решения по делам о спорах, связанных с международной торговлей и таможенным правом.

Для внесения ясности в таких вопросах он и создавался Конгрессом еще в 1890 году. Впрочем, тогда судом площадка для рассмотрения споров не называлась, фактически это было квазисудебное административное подразделение при Министерстве финансов — Совет, который выносил решения, влияющие на постановления неспециализированных судов, но не заменяющие их. Хотя попытки расширить полномочия Совета предпринимались неоднократно, реальный его статус изменился только в 1980 году, когда Совет стал Судом по международной торговле.

Сейчас в его составе девять судей с пожизненным сроком полномочий.

Как правило, каждое дело ведет один судья, однако в отдельных случаях вынесение решения может быть поручено коллегии из трех судей.

В коллегию, которая рассматривала «тарифное» дело, входил один судья, назначенный Дональдом Трампом, один — Бараком Обамой и один — Рональдом Рейганом.

Они единогласно согласились с доводами истцов и предписали свернуть ограничения в течение десяти дней.

Речь, поясним, идет только о «страновых» тарифах — «секторальные» (в том числе на сталь, алюминий и автомобили) остаются в силе. Интересно, что решение было вынесено в порядке упрощенного судопроизводства (на основе письменных материалов, представленных сторонами), то есть в суде низшей инстанции истцы победили без предварительного судебного разбирательства.

Подробностей о том, какой должна быть последовательность действий при отмене тарифов, в постановлении суда не приводится. Неясна пока и судьба уже собранных таможней средств: некоторые юристы предполагают, что их придется вернуть. Впрочем, рассуждать об этом пока рано. Минюст США уже подал уведомление об апелляции, рассматривать которую будет Апелляционный суд США по федеральному округу (это название федерального суда апелляционной инстанции, он не относится к конкретному округу). Пересмотреть его решение сможет только Верховный суд — с учетом чувствительности вопроса последнее слово, вероятнее всего, останется именно за ним.

Кристина Боровикова