Гранты смягчились к софту

В России возобновляется финансирование центров компетенции по импортозамещению программного обеспечения (ПО). В рамках второй волны правительство РФ выделит на особо значимые IT-проекты 3,2 млрд руб., а совокупный объем с бюджетами компаний составит 33 млрд руб. до 2027 года. При этом инвестиции будут направлены в первую очередь на внедрение софта якорными заказчиками, а не на разработку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Правительство возобновляет выдачу грантов на проекты в рамках индустриальных центров компетенций (ИЦК), сообщили “Ъ” в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. До 2027 года должна быть реализована большая часть из 49 особо значимых запланированных проектов на общую сумму 33 млрд руб., из которых 3,2 млрд руб. разработчики получат от государства через РФРИТ и фонд «Сколково» до 1 июня 2025 года. Еще 26,2 млрд руб. заложено на реализацию проектов из средств компаний—якорных заказчиков софта. Среди них в аппарате отмечают «Автотор», «ДСТ-Урал», ПАО «Ростелеком» и др.

Также в аппарате вице-премьера уточнили, что грантополучатели могут перенести сроки реализации проекта «не более чем на шесть месяцев», в противном случае к компаниям будут применены «соответствующие санкции», какие именно, не уточняется. «Мы продолжаем совершенствовать механизм отбора и выполнения особо значимых проектов, чтобы на выходе получать конкурентоспособные, не уступающие зарубежным решения»,— заявили “Ъ” в аппарате.

О начале второй волны финансирования ИЦК сообщал премьер-министр Михаил Мишустин еще два года назад, на ЦИПР 2023. Тогда речь шла о выделении грантов на сумму 11 млрд руб. (см. “Ъ” от 1 июня 2023 года). До этого после запуска самого механизма финансирования ИЦК средства выделялись также через РФРИТ, однако выделение грантов было приостановлено после задержания замглавы Минцифры Максима Паршина за «содействие в выделении финансирования» (см. “Ъ” от 30 июня 2023 года). В декабре 2024 года вице-премьер Дмитрий Григоренко провел совещание с ИЦК и поручил приостановить отбор и провести дополнительную ревизию претендентов. О том, что выдача грантов будет возобновлена в 2025 году, стало известно в марте (см. “Ъ” от 10 марта).

Как сообщили “Ъ” в Минцифры, в РФ большой спрос на промышленное ПО, которое необходимо для автоматизации и гибкости производства. «Мы также внимательно подходим к отбору особо значимых проектов, была проведена дополнительная оценка для анализа эффекта от реализации ОЗП»,— говорят там, добавляя, что в дальнейшем гранты продолжат выделять на ключевые инициативы в области замещения зарубежного ПО и других приоритетных направлений, определенных ИЦК.

В «Ростелекоме» “Ъ” сообщили, что в рамках второй волны реализуют проект «Умный оптический транспорт» с компанией Т8, в рамках которого в том числе планируют замещение решений по управлению магистральными ВОЛС Nokia и Huawei.

Ранее многие компании-разработчики неохотно пользовались государственными средствами из РФРИТ по причине сложной отчетности за выделенные деньги, говорит директор «Базальт СПО» Алексей Смирнов. «Компаниям, берущим средства из фонда, необходимо было предоставить отчет не только о разработке ПО, но и о его коммерциализации, а при недостаточной коммерциализации средства подлежали возврату. Однако спрос на ПО спрогнозировать в данный момент сложно, и возникали серьезные риски»,— предупреждает он.

Разработчики предоставляют продукт, спрос на который уже заявлен и гарантирован правительством, считает заместитель гендиректора «ТопС Бизнес Интеграто» Светлана Леонова. «Одно из приоритетных направлений финансирования — машиностроение. Эта отрасль показала высокую динамику и спрос на такие классы решений, как ERP, PLM и др.»,— подчеркивает она. Финансовые модели компаний требуют донастройки под стратегические задачи государства по увеличению использования на основных направлениях российского ПО во всех секторах экономики, считает директор по взаимодействию с органами государственной власти Postgres Professional Михаил Хазов.

Цель реализации особо значимых проектов первой волны была в том, чтобы быстро и системно закрыть ниши, образовавшиеся после ухода западных вендоров, говорит исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин. Но сейчас необходимо решить вопрос о государственной поддержке тиражирования этих проектов в смежные отрасли за счет предоставления заказчикам льготных кредитов, субсидий, налоговых вычетов или других инструментов, напоминает он.

Тимофей Корнев, Татьяна Исакова