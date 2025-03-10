IT-замещению гранты

Выдача грантов в рамках Индустриальных центров компетенций, приостановленная в прошлом декабре, может возобновиться уже во втором квартале. Сейчас на финансовую господдержку претендует 32 проекта по импортозамещению софта общим объемом 23,9 млрд руб. Пока же правительство оценивает эффективность проектов, а разработчики — эффективность грантовой системы для IT-отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Выдача новых грантов на проекты Индустриальных центров компетенций (ИЦК, объединяют представителей отраслей и разработчиков IT, которым необходимо заместить зарубежный софт) может возобновиться только во втором квартале 2025 года, рассказал “Ъ” вице-премьер Дмитрий Григоренко. Аналитики Минцифры сейчас проводят дополнительные оценки результатов второй волны отбора особо значимых проектов (ОЗП).

В декабре 2024 года вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко провел совещание с ИЦК и поручил приостановить отбор и провести дополнительную ревизию претендентов. До этого предполагалось, что вторая волна финансирования будет запущена в январе 2025 года.

«Задача дополнительной оценки проектов — во-первых, рассчитать, какой процент участников на рынке потенциально заинтересован приобрести ту или иную разработку, чтобы заместить ею зарубежные IT-решения»,— пояснил “Ъ” Дмитрий Григоренко. Бенефициарами должны стать не просто отдельные разработчики ПО и единичные компании-заказчики, а целые отрасли. «Во-вторых, оценить, в каком объеме выделяемые грантовые средства вернутся в федеральный бюджет в виде налоговых отчислений»,— добавил он. В Минцифры сообщили “Ъ”, что компаниями, претендующими на статус ОЗП, «представлена вся запрошенная информация».

Грантовую поддержку ИЦК в Минцифры запустили в 2022 году. В рамках первой волны было отобрано 150 проектов на общую стоимость 180,9 млрд руб. Из них 32 проекта финансировались за счет грантов на общую сумму 19,9 млрд руб. Также поддержка осуществлялась за счет льготных займов. Остальные проекты оплачивались за счет госкомпаний, которые выступали заказчиками.

В сентябре 2024 года была объявлена вторая волна отбора. Как рассказали “Ъ” в аппарате Дмитрия Григоренко, было зарегистрировано 68 проектов, претендующих на получение статуса ОЗП, на общую сумму более 53 млрд руб. На сегодняшний день из 68 проектов на гранты претендует только 32 на общую сумму 23,9 млрд руб. Однако правительство предлагает схему софинансирования, где не менее 50% инвестиций должны предоставить заказчики. Так, объем грантов второй волны составил 11,6 млрд руб.

Как отмечал глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов в интервью “Ъ” в середине 2024 года, 11 млрд руб., анонсированных ранее,— «это менее 1% от объема собственных инвестиций разработчиков ПО в РФ». По его словам, сейчас разработчики заинтересованы получать деньги от продажи своих продуктов, а не в виде грантов.

С одной стороны, деятельность большинства ИЦК позволила консолидировать потребности их участников и потребителей, считает президент «Руссофта» Валентин Макаров. С другой стороны, эти ресурсы остались в руках крупных корпораций. «Эффективность ИЦК с точки зрения развития IT-индустрии оказалась не очень высокой, о чем говорят результаты опроса IT-компаний—разработчиков ПО в 2023–2024 годах, который проводит "Руссофт". Оценка эффективности ИЦК со стороны IT-компаний оказалась ниже среднего»,— поделился господин Макаров.

Также участники IT-рынка отмечают, что немаловажной проблемой в таком финансировании остается отчетность, которую требуется предоставлять даже по проектам, развивающимся без грантов. «Сокращение ее объема приведет к росту количества перспективных проектов»,— считает эксперт ИБ-компании «Газинформсервис» Григорий Ковшов. Однако старший менеджер «S+Консалтинг» Роман Яковлев считает, что «ужесточение требований ИЦК приведет к повышению общего уровня разработок, так как компании будут вынуждены совершенствовать свои процессы».

Филипп Крупанин, Татьяна Исакова