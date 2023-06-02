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Коммерсантъ FM
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Солидный код для солидных господ

Ответственных разработчиков софта обеспечат крупными заказами

Для ускорения перехода российской промышленности на отечественный софт Белый дом готов облегчить системно значимым разработчикам доступ к контрактам крупных заказчиков — госкомпаний. Необходимость предоставления таких преференций IT-бизнесу, готовому инвестировать средства в разработку продуктов под требования заказчиков, объясняется тем, что бюджетных грантов на подобные проекты уже не хватает. Среди других рассматриваемых инструментов поддержки разработчиков — помощь в привлечении венчурного инвестирования в отраслевые направления IT.

На конференции ЦИПР-2023 премьер-министр Михаил Мишустин указал на необратимость начатого процесса импортозамещения программного обеспечения

На конференции ЦИПР-2023 премьер-министр Михаил Мишустин указал на необратимость начатого процесса импортозамещения программного обеспечения

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На конференции ЦИПР-2023 премьер-министр Михаил Мишустин указал на необратимость начатого процесса импортозамещения программного обеспечения

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Пленарное заседание проходящей в Нижнем Новгороде конференции «Цифровая индустрия промышленной России-2023» (ЦИПР) в среду было посвящено процессу замещения иностранного программного обеспечения (ПО) на российских предприятиях.

Напомним, что этой проблемой Белый дом занимается с лета прошлого года. Для ее решения организованы индустриальные центры компетенций (ИЦК), объединившие представителей отраслей, которые нуждаются в замещении зарубежного софта, а также центры компетенций разработки (ЦКР), объединившие российских разработчиков. Как сообщил вчера на конференции Михаил Мишустин, в рамках ИЦК одобрено более 160 проектов общей стоимостью в 210 млрд руб. Только 10% этой суммы финансируется за счет федеральных грантов, остальное — собственные средства предприятий.

Премьер-министр заявил, что правительство готово облегчить системно значимым разработчикам (законопроект о наделении таким статусом внесен в Госдуму в феврале и пока не рассматривался) доступ к контрактам госкомпаний — «при условии, что эти вложения пойдут исключительно на развитие цифровых продуктов». В связи с этим Михаил Мишустин поручил Минфину и Минцифры с учетом внесенного проекта подготовить изменения в законодательство, устанавливающие статус единственного поставщика для системно значимых разработчиков.

Глава Минцифры Максут Шадаев на встрече с АРПП «Отечественный софт» в апреле этого года пояснял, что системно значимыми могут стать компании, инвестирующие средства для развития своих решений с учетом потребностей заказчиков — по формуле «рынок в обмен на инвестиции». Соответственно, государство обеспечит спрос на такой продукт разработчиков и преференции при закупках.

Отметим, что такой новый вид поддержки разработчиков, по всей видимости, потребовался в связи с тем, что средств, выделяемых через механизм грантов, на все одобренные проекты уже не хватает (см. подробнее “Ъ” от 25 ноября 2022 года). И в целом, как отмечал ранее заместитель министра цифрового развития Максим Паршин, гранты на поддержку разработки ПО — это все же исключительная мера поддержки.

Еще один обсужденный на конференции способ привлечения денег в IT-отрасль — венчурное финансирование. В частности, речь идет о создании и запуске фондов для инвестирования в отраслевые направления IT. «Хорошо, если больше компаний станут создавать такие отраслевые венчурные фонды, это будет иметь созидательный эффект прежде всего для молодых стартапов, которые нуждаются в ресурсах для реализации своих идей и проектов»,— отметил Михаил Мишустин. Он поручил Минфину, Минцифры и Минэкономики подготовить поправки к законодательству для стимулирования привлечения венчурных инвестиций в российские IT-компании.

Еще одна инициатива — введение обязательных отчислений компаний за использование зарубежного софта. Предполагается, что половину собираемых таким способом денег можно будет направить на грантовую поддержку российских IT-компаний, половину — на формирование залоговой массы для их льготного кредитования. Этот вопрос должен еще проработать Минфин. Сейчас из-за отсутствия залогов у компаний возникают сложности с доступом к льготным займам (см. подробнее “Ъ” от 16 мая).

В целом на ЦИПР власти пытались донести до бизнеса мысль о том, что процесс импортозамещения программного обеспечения перешел в необратимую фазу. «Коллеги, давайте без иллюзий: отсидеться не получится»,— предупредил глава правительства. Отрасли, которые еще не приступили к реализации проектов в этой сфере (фармацевтика, торговля, пищевая и перерабатывающая промышленность, растениеводство), Михаил Мишустин призвал скорее начать эту работу.

Венера Петрова

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