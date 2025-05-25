Сами с софтами

Разработчики промышленного программного обеспечения (ПО) попросили правительство учесть их мнение при проработке сценария возобновления деятельности иностранных компаний в России. Хотя по отдельным классам ПО уровень импортозамещения сейчас не превышает 30%, российские производители опасаются нечестной конкуренции, утраты технологической независимости РФ и снижения инвестиций в российский IT-сектор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом исполнительного директора АРПП «Отечественный софт» (объединяет более 300 компаний) Рената Лашина первому зампреду правительства Денису Мантурову от 19 мая. В своем обращении господин Лашин высказывает опасения разработчиков промышленного ПО относительно заявления господина Мантурова, сделанного 18 мая.

Тогда Денис Мантуров сказал, что возвращение западных компаний в РФ допустимо, если это повысит конкуренцию на рынке.

«Такая конкуренция может в итоге оказаться нечестной и вступит в противоречие с недавним заявлением президента России Владимира Путина на встрече с членами "Деловой России" — ориентироваться на свои национальные интересы при решении о возвращении западных брендов»,— пишет Ренат Лашин. В письме глава АРПП просит учесть опасения отрасли при подготовке решений о возвращении иностранных компаний и перечисляет риски, которые несет их возвращение: угроза технологической независимости, повторного санкционного давления, отсутствие гарантий долгосрочной поддержки, подрыв доверия к российским решениям, утечки данных, снижение инвестиций в отечественный IT-сектор и др.

Объем российского рынка промышленного ПО за 2024 год вырос на 17,6%, до 60 млрд руб. Ежегодные темпы роста прогнозируются на уровне 11%, однако всё еще не все заказчики используют отечественные решения (см. “Ъ” от 28 апреля). Промышленные компании относятся к критической информинфраструктуре и должны были импортозаместиться до 1 января 2025 года.

«С 2022 года доля закупок отечественного ПО возросла и по большинству классов сегодня достигает почти 100%. Однако процент использования отечественных решений в ряде сегментов все еще не превышает 20–30%. Например, инженерного ПО. Это связано с возможностью использования иностранного пиратского, то есть бесплатного, софта»,— добавил господин Лашин в разговоре с “Ъ”. По его словам, для реализации инвестиций, вложенных в российские продукты, необходимо еще несколько лет.

В аппарате господина Мантурова “Ъ” сказали, что рассмотрят письмо при его получении, и добавили, что приводимые в документе «доводы в целом логичны и никак не противоречат тому, о чем говорил как президент, так и Денис Мантуров».

В данный момент технологическая и маркетинговая зрелость большинства новых разработок не позволяет российским вендорам ПО полноценно конкурировать с аналогами мировых производителей, объясняет гендиректор компании РДТЕХ Светлана Иванова:

«В 2024 году, несмотря на сохраняющуюся положительную динамику, темпы роста отечественного IT-рынка снизились почти в два раза по сравнению с 2023 годом. Это связано с фактическим завершением замещения иностранного ПО в государственных компаниях».

«Уровень импортозамещения на предприятиях, которые являются критической инфраструктурой, сейчас составляет порядка 80%, однако на объектах, которые не подпадают под требования,— около 30%. Компании не очень спешат замещать иностранное ПО и тратить на это деньги»,— говорит директор департамента «Промышленная автоматизация» «Рексофта» Ольга Макова. Она считает, что возвращения иностранных вендоров «не стоит бояться и тем более запрещать»: «Сейчас я не вижу, чтобы компании отказывались от разработки из-за слухов об их возвращении».

Самые сложные виды софта для импортозамещения — это системное, инфраструктурное и тяжелое индустриальное программное обеспечение (PLM, CAD, MES), объясняет техдиректор «Яков и партнеры» Федор Чемашкин. Их развитие, создание технологической основы, выстраивание процессов внедрения, обучения и сбора обратной связи от пользователей у зарубежных систем заняли десятки лет, добавляет он. «Возвращение западных вендоров может подорвать достигнутый прогресс в области импортозамещения и цифрового суверенитета, что может создать потребность в дополнительных мерах поддержки со стороны государства, так как пострадают частные инвестиции в IT-рынок»,— предполагает он.

Алексей Жабин