Нейросеть Илона Маска встраивается в Telegram

В Telegram уже этим летом встроят нейросеть Grok от компании Илона Маска. Изменения анонсировал Павел Дуров. На этом фоне криптовалюта TON росла более чем на 20%. Чат-бот @GrokAI можно будет использовать в Telegram для модерации групп, фактчекинга сообщений, создания стикеров или генерации пересказов документов и сообщений, в том числе аудио, допускают эксперты. Впрочем, сам Маск позже уточнил, что сделка еще не заключена. Дуров в свою очередь заметил, что остались лишь формальности. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Западные СМИ называют интеграцию Grok в Telegram «стратегическим решением». Мотивов несколько. Как отмечает AFP, для создателей генеративного ИИ это в первую очередь возможность расширить пользовательскую базу и восстановить бюджеты после инвестиций в разработку. У Telegram общая аудитория в минувшем марте перевалила за миллиард — почти в два раза больше, чем в принадлежащем Маску бывшем Twitter.

Дуров в свою очередь, кроме $300 млн и половины доходов от подписок xAI получит доступ к «премиальной» американской аудитории и усиление бренда, отмечает IT-эксперт Александр Баулин: «Эта интеграция важна, чтобы продемонстрировать прикладное значение Grok. Дурову важно показывать, что Telegram — международный сервис. Сейчас кажется, что его в большей степени используют жители развивающихся стран. Россия, Иран, Бразилия — там Telegram в топе, а вот в Америке все-таки большее распространение имеют другие мессенджеры. И в этом плане, получив одну из передовых LLM-моделей, Telegram показывает, что он на волне технологического прогресса».

Эксперты называют логичной интеграцию и из-за схожести взглядов создателей Grok и Telegram. Илон Маск позиционирует свой ИИ как «анти-цензурный2, в отличие от ChatGPT, который, по его мнению, слишком политкорректен. А Павел Дуров на днях вновь указал на принципиальность позиции Telegram в вопросах шифрования и конфиденциальности и отказе сотрудничать с властями. Это в свою очередь стало бы проблемой для интеграции российских разработок. А также заочно ответил на опасения некоторых депутатов о том, что Grok будет собирать данные российских пользователей. В соцсети Х Дуров написал, что нейросеть получит доступ только к тексту, который пользователи будут сами в него загружать.

Еще один плюс для Telegram — монетизация. По данным Financial Times, только подписка приносит мессенджеру порядка $292 млн в год. Но несмотря на то, что число премиум-аккаунтов выросло вдвое, до 15 млн, на деле пользователи стали к подписке более равнодушны, отмечает главный редактор itzine.ru и автор подкаста ForGeeks Сергей Кузнецов: «Как будто бы премиум-подписки и ее наполнения стало недостаточно за те деньги, которые просят. И как будто бы включение туда еще и нейросети будет повышать привлекательность.

Telegram получит дополнительные деньги, а X, соответственно, заработает на том, что приобретет большее количество данных. Не только лишь одним бывшим Twitter он будет обучать свою нейронку. Плюс здесь, конечно, очень хорошая история с точки зрения модерации: если Grok сможет справляться с этим лучше, то у Telegram наконец-то появится официальная, пусть нейросетевая, но модерация».

При этом с марта для премиум-аккаунтов в Telegram уже доступен чат-бот @GrokAI, продолжает IT-эксперт, главный редактор Vilianov.com Сергей Вильянов: «Он умеет отвечать на вопросы, писать тексты. Еще у него есть такая забавная "фишка" — он умеет пересказывать вообще все на воровском жаргоне, и получается у него просто феерично. Я не понимаю, откуда это вообще взялось в зарубежном проекте. В целом все выглядит действительно гармоничным приобретением. Разрабатывать с нуля такого ассистента дорого и сложно. Если там появится еще качественная генерация картинок, которой сейчас пока нет, это будет совсем хорошо».

Партнерство между компаниями Маска и Дурова заключено на год. По оценкам экспертов, после этого в Telegram либо могут появиться новые нейросети, в том числе от самого Дурова, либо произойдет его более глубокая интеграция с Grok, и он станет «супермессенджером» с полноценным ИИ-ассистентом.