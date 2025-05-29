Илон Маск заявил, что сделка о сотрудничестве с Павлом Дуровым еще не подписана

Владелец компании xAI, которой принадлежит нейросеть Grok, миллиардер Илон Маск заявил, что сделка по внедрению Grok в мессенджер Telegram Павла Дурова не была подписана. Об этом господин Маск написал в соцсети Х под публикацией господина Дурова об успешном заключении соглашения.

«Сделка не была подписана»,— написал Илон Маск под публикацией. В ответ Павел Дуров написал: «Правда. Принципиальное соглашение достигнуто, но формальности ещё не улажены».

Как указано в сообщении Павла Дурова, условия сделки заключались в том, что Telegram получит от xAI $300 млн наличными и акционерный капитал, а также 50% дохода от подписок xAI.

Нейросеть Grok появилась в мессенджере Telegram в марте. Функционал чат-бота @GrokAI стал доступен пользователям только с премиум-подпиской. Компания xAI разработала нейросеть в ноябре 2023 года. После этого Grok сразу внедрили в работу социальной сети господина Маска X.