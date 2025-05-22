Telegram раскрутился на рекламе

Telegram отчитался о первой годовой прибыли в истории мессенджера. По итогам 2024-го компания заработала $540 млн, пишет Financial Times. При этом годовая выручка платформы выросла сразу в четыре раза: с $343 млн в 2023 году до почти $1,5 млрд в прошлом году, отмечает издание. По данным аналитиков, теперь Telegram предстоит погасить облигации на $2,3 млрд. Сейчас Павел Дуров убеждает инвесторов в правильности выбранной стратегии, чтобы привлечь новый долг, утверждают собеседники газеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Компания готовится к масштабированию бизнеса, для этого платформе нужна финансовая поддержка от частных лиц, говорит инвестиционный аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын: «Telegram начинает активно зарабатывать и прогнозирует уже $2 млрд в следующем году при сохранении высокой маржинальности. Не исключено, что это связано с недавним арестом Павла Дурова, который был сигналом, что если эта компания собирается привлекать средства на западных рынках, размещать акции, то ей, скорее всего, придется избавиться от Дурова. Сейчас мы, по сути, видим ответ — компания сама крепко стоит на ногах, зарабатывает внушительную прибыль и сотрудничать с Западом, вероятно, не будет.

Видимо, это будет привлечение средств частных инвесторов, может быть, фондов прямых инвестиций. Павел Дуров никогда не испытывал затруднений с тем, чтобы такие средства привлечь. Если это благополучно состоится, то денег будет достаточно, чтобы реструктурировать долги и развиваться дальше. Telegram — очень компактная компания, такая же, какими были компании Марка Цукерберга в начальный период их развития. Но там все-таки тоже речь шла о сотнях людей. У Дурова это фактически менее ста человек. У этих людей фантастическая производительность, то есть на них приходится выручка в десятки миллионов долларов, что, наверное, является рекордным в какой-то степени показателем. Если речь идет о контроле над компанией, то Дуров может ее потерять как при размещении акций на фондовом рынке, так и без этого размещения.

Все зависит от того, какую долю в компании он отдаст инвесторам за те деньги, которые они принесут»

В ближайшее время Telegram намерен разместить облигации на сумму в $1,5 млрд, пишет Financial Times. Ожидается, что доходность бумаг может достигать 9% годовых. Кроме того, если IPO компании состоится, то владельцы долговых обязательств смогут выкупить ее акции с дисконтом в 20%. Павел Дуров по-прежнему имеет влияние на рынке и может привлекать новых партнеров за счет повышения конкурентоспособности платформы, считает автор Telegram-канала «Интернет-аналитика» Алексей Никушин: «Telegram полноценно запустил рекламную платформу некоторое время назад, а также ввел собственную внутреннюю валюту — "звезды", и огромное количество геймификации основано на том, чтобы эти самые "звезды" зарабатывать и в дальнейшем обменивать на настоящие деньги.

Предполагаю, что большая часть доходов, конечно же, это рекламная платформа, потому что она начала полноценно работать, и появился таргетинг. Telegram до сих пор остается средством гарантированной доставки сообщений. Это только начало. Компания будет зарабатывать гораздо больше, чем зарабатывает сейчас. $540 млн — это не самые большие деньги для рекламной платформы. Не все страны сейчас еще пользуются рекламным инвентарем, он запущен в России, на Ближнем Востоке и в Америке, поэтому здесь потенциал довольно большой.

Сложно что-либо говорить по поводу того, как личные взаимоотношения Дурова со спецслужбами или их отсутствие будут влиять на выручку рекламной платформы и компании в целом. Кажется, что сейчас это один из самых популярных и удобных мессенджеров, у которого есть огромная аудитория, и Павел Дуров — человек, который создал одну из самых зарабатывающих социальных сетей, уж точно сможет монетизировать мессенджер. Telegram не TikTok, это средство гарантированной доставки сообщений, это мессенджер, в котором общается большое количество представителей бизнеса.

Те же самые платформы Google и Microsoft, наверное, не прямые, но косвенные конкуренты платформы».

По данным источников Financial Times, в самой компании дело против Дурова считают фактически главным «препятствием для IPO». При этом в руководстве Telegram не исключают, что инвесторы станут более благосклонны к платформе после уменьшении общественного внимания к фигуре ее основателя.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Леонид Пастернак