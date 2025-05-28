Визит с намеком

Король Великобритании Карл III прибыл в Канаду, выступив с тронной речью на открытии канадского парламента. Визит британского монарха, официально являющегося главой Канады, стал своего рода посланием и третьей стране — Штатам, президент которых Дональд Трамп не раз покушался на суверенитет соседней страны, призывая ее стать 51-м американским штатом. На этом фоне, согласно опросам, сами канадцы стали все сильнее поддерживать монархию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Король Великобритании Карл III

Фото: Chris Jackson / Pool / Reuters Король Великобритании Карл III

Фото: Chris Jackson / Pool / Reuters

Карл III и королева-консорт Камилла прибыли в Оттаву 26 мая. В аэропорту их встретили премьер Канады Марк Карни и генерал-губернатор Мэри Саймон, представляющая британского монарха в стране. Визит начался с посещения парка Лэнсдаун, где королевская чета встретилась с представителями канадских общин. Позднее супруги посадили дерево на территории Ридо-холла — резиденции генерал-губернатора и монарха во время его пребывания. В тот же день Карл III провел отдельные встречи с Марком Карни и Мэри Саймон.

С момента вступления на престол в 2022 году ныне 76-летний Карл III хотел посетить Канаду — одно из 14 государств Содружества наций, считающих британского монарха главой государства. И вот спустя три года его первый визит в эту страну в качестве суверена наконец состоялся, несмотря на заболевание — еще в прошлом году ему диагностировали рак.

Одним из центральных мероприятий поездки Карла III в Канаду стала тронная речь, с которой он выступил 27 мая на открытии канадского парламента нового созыва. До этого с такой речью, в которой излагается повестка правительства, к канадцам британский монарх обращался лишь дважды: Елизавета II выступала с речью в Канаде в 1957 и 1977 годах.

В этот раз выступить с тронной речью Карла III пригласил лично премьер Карни, мотивировав это необходимостью дать сигнал о суверенитете страны. «Эта историческая честь соответствует значимости нашего времени. Она подчеркивает нашу непреходящую традицию и дружбу, жизнеспособность нашей конституционной монархии и нашу уникальную идентичность, а также исторические связи, которые из-за кризисов только укрепляются»,— сказал Марк Карни журналистам перед визитом монарха.

«Я всегда испытывал величайшее восхищение уникальной самобытностью Канады, ее храбростью и жертвенностью в защиту национальных ценностей, а также добротой канадцев»,— заметил, в свою очередь, Карл III лично от себя, прежде чем начать зачитывать тронную речь, которую для него по традиции подготовила канадская сторона.

Ее основной посыл свелся к тому, что Канада вновь столкнулась с трудностями и серьезными мировыми изменениями, которые при этом могут сделать ее сильнее. «Канада переживает очередной критический момент. Демократия, плюрализм, верховенство закона, самоопределение и свобода — это ценности, которыми дорожат канадцы и которые правительство намерено защищать»,— сказал Карл III, читая речь на английском и французском языках. Вызовы, с которыми столкнулась Канада, он (а на самом деле британский премьер устами короля) назвал беспрецедентными.

Напрямую о США в тронной речи было сказано следующее: «Премьер-министр Канады и президент США приступили к определению новых экономических и оборонных отношений. Они основаны на взаимном уважении и общих интересах». При этом уже без конкретики Карл III заявил, что Канада может «дать себе гораздо больше, чем любая иностранная держава на любом континенте может когда-либо отнять».

Среди приоритетных направлений канадского правительства были названы укрепление границ, сокращение преступности, усиление силовых структур, создание самой сильной экономики в G7, социальные реформы, защита канадцев и их прав.

«Пусть вы оправдаете глубокое доверие, оказанное вам канадцами, и пусть Бог благословит и направит вас во всех ваших делах»,— сказал король, обращаясь к парламентариям. По завершении речи в зале раздались громкие аплодисменты.

Сигнал о канадской идентичности и суверенитете главным образом направлен соседним Соединенным Штатам — традиционному ближайшему союзнику Канады, с которым, несмотря на это, не удалось избежать торговой войны. США ввели 25-процентные пошлины на импорт канадских товаров, а затем под действие тарифов попали сталь и алюминий. Ответные пошлины на ввоз некоторой американской продукции ввела и Оттава. Обострили отношения двух стран и призывы американского президента сделать Канаду 51-м штатом Америки.

Марк Карни уже попытался защитить Канаду от нападок Дональда Трампа и донести мысль о нерушимости ее суверенитета на встрече в Белом доме в начале мая. В ответ на утверждения американского президента о том, что Канаде было бы лучше в составе США, премьер тогда констатировал: Канада не продается.

Визит британского короля стал логичным продолжением этой линии, не стал скрывать верховный комиссар Канады в Великобритании Ральф Гудейл: «Премьер-министр ясно дал понять, что Канада не продается сейчас и не продается никогда. Король как глава государства усилит силу и мощь этого послания».

При этом столь очевидное использование фигуры монарха в политическом противостоянии с США, по всей видимости, стало беспокоить британское правительство. Источник The Times из Содружества наций заявил, что британские министры пытались убедить канадских коллег «не втягивать Карла III в какие-либо споры по поводу Дональда Трампа». «Канадцы этому яростно сопротивляются»,— рассказал собеседник газеты.

Реакция Лондона объяснима: подобные устремления Оттавы проходят на фоне попыток премьер-министра Великобритании Кира Стармера получить поддержку Дональда Трампа в вопросах, касающихся как двусторонних отношений, так и ситуации на Украине. А на встрече в феврале британский премьер передал американскому лидеру беспрецедентное приглашение от Карла III посетить Великобританию с государственным визитом во второй раз (дважды такой чести никто не удостаивался). К слову, этот шаг тогда раскритиковал Марк Карни: «Честно говоря, они (канадцы.— “Ъ”) не были впечатлены этим жестом, учитывая обстоятельства. Это было в то время, когда мы достаточно открыто говорили о вопросах, связанных с суверенитетом».

Тем не менее, как обратили внимание западные СМИ, британский монарх еще до своего визита подавал сигналы о поддержке Канады.

В одном из своих заявлений он говорил, что канадский флаг «никогда не перестает вызывать чувство гордости и восхищения», а во время недавнего визита в Италию назвал себя королем Соединенного Королевства и Канады.

На фоне этих событий меняется и отношение канадцев к монархии. Согласно последнему опросу Ipsos, 66% респондентов считают, что связь с монархией подчеркивает отличие Канады от США. Для сравнения: в апреле 2023 года в поддержку этого тезиса высказалось 54% опрошенных.

Лусине Баласян