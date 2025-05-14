Старые лица о главном

Премьер-министр Канады Марк Карни представил состав нового кабинета министров. Количество портфелей было сокращено с 39 до 29. При этом в правительство вошли как ключевые фигуры из команды экс-премьера Джастина Трюдо, так и новые лица, призванные усилить позиции Канады в тарифной войне с США. Кадровые решения господина Карни уже вызвали критику со стороны оппозиции и профсоюзов — политика обвиняют в недостаточном обновлении состава кабинета министров и упразднении важных постов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Канады Марк Карни

Фото: Blair Gable / Reuters Премьер-министр Канады Марк Карни

Фото: Blair Gable / Reuters

Церемония приведения к присяге нового правительства Канады прошла во вторник, 13 мая, в Оттаве. В состав кабинета вошли 29 министров вместо прежних 39 — десять должностей, включая министра труда, были упразднены и преобразованы в посты государственных секретарей. По словам премьер-министра Марка Карни, команда была сформирована «специально для переломного момента в истории Канады». Она компактнее, чем прежние кабинеты, но, как утверждает глава правительства, «более целенаправленная». Господин Карни заявил, что избиратели дали ему «серьезный мандат» на перестройку экономических и оборонных отношений с США, а также на создание более устойчивой национальной экономики. Новый премьер пообещал взять на себя ответственность за выстраивание отношений с Вашингтоном. Помогать ему в этом будут пять министров: иностранных дел, финансов, общественной безопасности, обороны и — для этого есть отдельная должность — канадско-американской торговли. Все они опытные фигуры, входившие ранее в кабинет Джастина Трюдо.

Министром иностранных дел впервые в истории Канады стала женщина индийского происхождения — Анита Ананд.

В прошлом она возглавляла министерства обороны и транспорта. Ее предшественница Мелани Жоли получила портфель министра промышленности. Доминик Леблан, известный тесными контактами с окружением президента США Дональда Трампа, назначен министром по вопросам канадско-американской торговли, межправительственных отношений и единой канадской экономики. Он уже участвовал в переговорах о тарифах и безопасности на границе в бытность министром международной торговли. 6 мая, еще до официального утверждения на посту, Леблан сопровождал Карни в Вашингтон на встречу с господином Трампом. Несмотря на теплый тон переговоров, американские пошлины на канадские товары остались в силе. Премьер пообещал продолжить диалог в ближайшие недели.

Пост министра финансов сохранил Франсуа-Филипп Шампань. Министерство обороны перешло к Дэвиду Джозефу Макгинти. Общественную безопасность и защиту границ возглавил бывший министр юстиции Гэри Анандасангари. Христя Фриланд осталась министром транспорта и внутренней торговли.

Министром природных ресурсов стал бывший гендиректор канадского офиса Goldman Sachs Тим Ходжсон. Он будет курировать энергетический сектор с прицелом на снижение зависимости от США и реализацию планов господина Карни по превращению Канады в «энергетическую сверхдержаву». В правительстве уже обсуждается возможность строительства нового нефтепровода — премьер намекал на этот проект, но пока не раскрыл ни возможный маршрут, ни сроки реализации.

Новый кабинет Марка Карни вызвал неоднозначную реакцию в канадском обществе — многие сочли его недостаточно прогрессивным.

В ходе избирательной кампании господин Карни обещал существенное обновление состава правительства после непопулярного кабинета Джастина Трюдо. Однако в новом составе оказалось немало прежних фигур, что не осталось без внимания оппозиции. Лидер Консервативной партии Пьер Пуальевр заявил, что либералы предлагают канадцам «еще больше того же самого». По его словам, в нынешнем кабинете 14 министров из команды Трюдо, хотя стране нужны реальные перемены.

Недовольство кадровыми решениями выразили и профсоюзы. Особую обеспокоенность вызвало упразднение поста министра труда и замена его на должность государственного секретаря по трудовым вопросам с существенно меньшими полномочиями. В профсоюзе Teamsters назвали это решение «тревожным сигналом» и подчеркнули, что «правительство Карни недооценивает масштаб проблем, с которыми предстоит столкнуться канадским рабочим в ближайшие годы». С критикой выступил и Канадский конгресс труда, объединяющий более 3 млн членов, а также Союз сталелитейщиков.

Вероника Вишнякова