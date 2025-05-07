Такая Канада нужна самому

Премьер-министр Канады Марк Карни впервые после вступления в должность встретился с президентом США Дональдом Трампом. Встреча в Белом доме 6 мая пришлась на разгар торговой войны двух стран и, несмотря на дружелюбный тон беседы, не привела ни к какому прогрессу в этом вопросе. Более того, американский лидер не преминул вновь упомянуть о желании сделать Канаду «51-м штатом США», вынудив канадского премьера декларировать: Канада не продается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Канады Марк Карни на встрече с президентом США Дональдом Трампом

Фото: Leah Millis / Reuters Премьер Канады Марк Карни на встрече с президентом США Дональдом Трампом

Фото: Leah Millis / Reuters

Первая встреча Марка Карни с Дональдом Трампом, чья политика по отношению к Канаде во многом поспособствовала консолидации канадцев вокруг Либеральной партии и фигуры нового премьера, прошла в весьма дружелюбной атмосфере. Глава Белого дома всячески расхваливал своего канадского гостя, поздравил его с победой и отметил, что у них с этим «талантливым человеком» много общего.

«Мы будем дружить с Канадой»,— заверил американский лидер на открытой части встречи в Овальном кабинете.

Марк Карни пренебрегать дружелюбием хозяина Белого дома не стал. Несмотря на напряженность в отношениях Канады и США, которую незадолго до этого констатировал и сам канадский премьер, он назвал Дональда Трампа «президентом-реформатором», особенно в части экономических вопросов.

После этого обмена любезностями Дональд Трамп признал, что между сторонами все же существуют «сложные моменты», которые необходимо обсудить. Главным предметом обсуждений предсказуемо стала торговая война, начатая Вашингтоном в отношении длинного списка стран, в числе которых оказалась и Канада — один из ближайших союзников и крупнейших торговых партнеров Соединенных Штатов.

Сначала Вашингтон ввел в отношении всех импортируемых канадских товаров 25-процентные пошлины (и это вопреки действию торгового соглашения США, Канады и Мексики — USMCA), мотивируя это гигантским торговым дефицитом в двусторонней торговле. Господин Трамп не раз заявлял, что эта цифра достигает $200 млрд в год, хотя, по данным американского же Минторга (.pdf), в 2024 году торговый дефицит США и Канады составил куда более скромную сумму — $35,7 млрд.

Позднее под действие аналогичных американских тарифов попали алюминий, сталь и автомобили. Марк Карни называл торговую политику администрации Трампа предательством. Оттава в долгу не осталась и ответила 25-процентными пошлинами на некоторые виды американской продукции, включая автомобили.

По данным Статистического управления Канады, за март канадский экспорт в США снизился на 6,6% (наибольшее падение показателя с начала пандемии), а импорт сократился на 2,9%. Эта тенденция тревожна в первую очередь для самой Канады, поскольку на США приходится 77% ее экспорта. В то же время Канада в прошлом году стала крупнейшим поставщиком стали и алюминия в США: на ее долю пришлось 23% импорта стали и почти 60% поставок алюминия.

«История Канады и США такова: мы сильнее, когда работаем вместе, и есть много возможностей для совместной работы, и я с нетерпением жду решения тех проблем, которые у нас есть, а также поиска областей взаимного сотрудничества»,— сказал Марк Карни на встрече с Дональдом Трампом, призывая избежать эскалации торговой войны.

Но президент США, невзирая на заверения в дружбе и сотрудничестве с Канадой, на этот миролюбивый призыв не поддался. «Нам не нужны их машины, нам не нужна их энергия, нам не нужна их древесина, нам не нужно ничего из того, что у них есть, кроме их дружбы»,— написал он перед встречей в Белом доме в соцсети Truth Social. А уже в день переговоров, отвечая на вопрос журналистов, сможет ли Марк Карни убедить его отменить пошлины на импорт канадских автомобилей, сталь и алюминий, он сухо ответил: «Нет».

Осложняет отношения США и Канады и неоднократно оглашенный призыв Дональда Трампа присоединить Канаду к Америке в качестве 51-го штата. Американский президент описывал множество возможных преимуществ для канадцев при таком развитии событий: снижение налогов, увеличение военной мощи, развитие экономики. И хотя к Марку Карни президент США отнесся с большим уважением, в отличие от его предшественника Джастина Трюдо, которого Трамп не раз называл «губернатором» Канады, в целом свою риторику по этому вопросу американский президент не поменял.

«Когда вы избавляетесь от этой искусственно нарисованной линии (имеется в виду госграница.— «Ъ»), которую кто-то провел много лет назад по линейке, прямо через всю страну, когда вы смотрите на это прекрасное образование как нечто единое, на эту красоту, то думаете, что так и должно быть. Я считаю, что для Канады так будет гораздо лучше»,— обнародовал свои размышления Дональд Трамп. По его словам, «это был бы прекрасный брак, потому что две страны очень хорошо ладят друг с другом».

Марк Карни парировал на это достойно. «Как вы знаете из сферы недвижимости, есть такие места, которые никогда не продаются. Встречаясь с владельцами Канады (избирателями.— «Ъ») в ходе кампании в течение последних нескольких месяцев, я понял, что она не продается и не будет продаваться»,— пояснил на более привычном Дональду Трампу языке бизнеса канадский премьер.

Впрочем, господин Трамп и на этом не успокоился. «Никогда не говори ''никогда''»,— заметил американский президент, широко улыбнувшись.

Тем не менее после встречи, как рассказал сам Марк Карни, он попросил Дональда Трампа больше не называть Канаду «51-м штатом США».

Между тем помимо пока так и не решенной задачи урегулировать отношения с соседними Штатами, по возвращении на родину Марку Карни, ставшему премьером всего пару месяцев назад, придется решать и еще одну непростую проблему. 6 мая премьер-министр канадской провинции Альберта Даниэль Смит заявила, что вынесет на референдум вопрос о выходе региона из состава Канады в 2026 году, если соответствующая петиция соберет 177 тыс. подписей, то есть 10% от общего числа избирателей провинции.

Жители богатой нефтью и газом провинции традиционно поддерживают консерваторов, обвиняя Либеральную партию в игнорировании интересов западных канадцев. Среди основных претензий со стороны провинции Альберта — вмешательство Оттавы во внутренние дела и принятие законодательных актов, ограничивающих добычу и экспорт нефти провинции. Для обсуждения этих вопросов с правительством Канады Даниэль Смит планирует сформировать переговорную команду.

Лусине Баласян