Об Англии хорошо, Англии – ничего

Вслед за президентом Франции Эмманюэлем Макроном убедить хозяина Белого дома Дональда Трампа в необходимости поддержать Европу в ее миротворческой миссии на Украине попытался премьер Великобритании Кир Стармер, побывавший с визитом в Вашингтоне 27 февраля. Как и в случае с главой Елисейского дворца, общение американского лидера с британским премьером прошло крайне дружелюбно и позитивно. Но вновь не привело к итогам, на которые рассчитывали в Лондоне, а ранее в Париже. Американский президент не стал давать никаких гарантий того, что Вашингтон поддержит своих заокеанских партнеров в случае непредвиденных проблем европейских военных на украинской территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общение Дональда Трампа и Кира Стармера прошло крайне дружелюбно, но добиться желаемого от главы Белого дома британский премьер все равно не смог

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Общение Дональда Трампа и Кира Стармера прошло крайне дружелюбно, но добиться желаемого от главы Белого дома британский премьер все равно не смог

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Уходящая неделя стала временем активных попыток европейцев найти компромисс с США в подходе к урегулированию российско-украинского конфликта и, главное, заручиться поддержкой американских союзников в случае размещения на Украине после перемирия военных Европы. Первым попытку убедить Дональда Трампа в том, что Европа может содействовать достижению устойчивого мира на Украине лишь при помощи США, предпринял Эмманюэль Макрон, побывавший с визитом в Белом доме 24 февраля. Встреча лидеров Штатов и Франции прошла в довольно теплой атмосфере, но уехать домой со сколь-либо значимыми договоренностями Макрон так и не смог.

27 февраля попытать счастья в Вашингтоне решил уже британский премьер Кир Стармер. Стремясь с порога расположить к себе собеседника, в самом начале встречи он передал Дональду Трампу приглашение от короля Карла III посетить Великобританию с государственным визитом, то есть посетить королевство по высшей категории, которую может предложить Букингемский дворец. И это оказалось беспрецедентным шагом: никто, кроме Дональда Трампа, принятого с госвизитом в свой первый срок в 2019 году, не удостаивался такой чести во второй раз.

Продолжая любезности, премьер Стармер поблагодарил Дональда Трампа за появившуюся «возможность мирного соглашения», выразив уверенность, что Европа совместно с США сможет добиться устойчивого мира на Украине.

Напомним, что для гарантии прочного перемирия и защиты украинской инфраструктуры Лондон и Париж подготовили план создания миротворческой миссии из 30 тыс. европейских военнослужащих. Но при этом решили добиться от США «ограниченной военной помощи», если миротворческие силы окажутся в опасности. В частности, по данным The Wall Street Journal, речь идет о поддержке с воздуха американской авиацией, находящейся за пределами Украины.

На этом фоне вопрос о том, какие гарантии готовы дать американцы, ожидаемо оставался в центре внимания журналистов как до начала переговоров, так и после их завершения. Однако Дональд Трамп каждый раз уходил от прямого ответа, по сути лишь подтверждая свое нежелание что-либо обещать европейцам.

Гарантии безопасности — «это простой вопрос», а поистине сложная задача — добиться прекращения огня, неоднократно повторил глава Белого дома.

«Я не хочу говорить о втором этапе, пока не наступил первый. А первый этап — это заключение мира. И мы должны заставить Россию согласиться. Мы должны заставить Украину согласиться. И я думаю, что мы это сделаем»,— мастерски уводил разговор в сторону от темы гарантий США американский президент.

И даже когда господину Трампу задали конкретный вопрос — защитят ли США британских военнослужащих, если те столкнутся с угрозой, находясь на территории Украины, американский лидер с легкой улыбкой на лице заверил, что британские войска, как правило, в помощи не нуждаются. «Британцы всегда были невероятными солдатами, невероятными военнослужащими, и они могут позаботиться о себе. Но если им понадобится помощь, я всегда буду с британцами. Я всегда буду с ними. Но им не нужна помощь»,— сказал он.

Кир Стармер спорить с оценкой американского президента не стал, но тут же оговорился, что «в случае необходимости мы всегда прикрываем друг друга». После этого Дональд Трамп, сочтя, что тема не исчерпана, обратился к британскому премьеру с вопросом: «А вы могли справиться с Россией самостоятельно?» Что ответить на это, британский лидер не нашелся и лишь рассмеялся в ответ.

Подводя некий итог теме с безопасностью, Трамп заявил, что считает маловероятным необходимость применения 5-й статьи НАТО, предполагающей коллективную защиту при нападении на одну из стран—членов альянса, если миротворческая миссия подвергнется атаке на Украине. «Я не думаю, что у нас будут какие-либо причины для этого»,— заметил президент США.

Не добившись от своего собеседника никаких четких гарантий вовлечения американских военных в поддержку на Украине европейского контингента, Кир Стармер также вынужден был всеми силами отвечать на конкретные вопросы максимально неконкретно. Отвечая, получил ли он положительный ответ на запрос о помощи от США, он повторил обнародованную прежде оценку переговоров о том, что они были «продуктивными». «Президент говорит, что сначала нужно заключить мирное соглашение. Наши команды будут обсуждать, как нам добиться того, чтобы соглашение было достигнуто и оказалось долгосрочным»,— сказал британский премьер.

Комментируя же вероятность отправки британских военнослужащих и авиации на Украину без помощи от США, Кир Стармер заявил о необходимости наращивать усилия Европы по обеспечению безопасности.

Он заверил, что Британия совместно с союзниками готова «в полной мере содействовать наступлению устойчивого мира».

Дональд Трамп с самого начала утверждал, что бремя ответственности за безопасность Украины должны взять на себя европейцы. А позднее взял на вооружение мысль, прежде объявленную его соратниками: соглашение Киева и Вашингтона по редкоземельным металлам, которое сторонам удалось согласовать на этой неделе и которую Трамп собрался подписать с президентом Владимиром Зеленским уже 28 февраля, по своей сути предполагает «автоматическую безопасность», поскольку американцы «будут на земле» и готовы защищать свои инвестиции.

Уже 2 марта Кир Стармер намерен собрать в Лондоне уже третий за последний месяц саммит европейских лидеров для обсуждения гарантий безопасности Украине и оказания ей дальнейшей помощи. На нем же он обещал провести для 18 приглашенных на мероприятие европейских коллег своего рода брифинг по итогам своей встречи с президентом США.

Лусине Баласян