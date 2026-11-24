Задержаны предполагаемые грабители дома принца и принцессы Уэльских
Полиция графства Норфолк сообщила о задержании двух мужчин по подозрению в краже со взломом и незаконном проникновении в загородный дом принца Уильяма и принцессы Кэтрин. Сейчас они находятся под стражей.
Как сообщает BBC, 23 ноября около 18:00 по местному времени в полицию поступил звонок с сообщением о подозрительной активности у дома. Полиция направила туда патрульных, несколько собак, дроны и вертолет.
Представители полиции отметили, что на момент предположительной кражи в доме не было ни хозяев, ни персонала. Представители британской королевской семьи отказались от комментариев.
Принц и принцесса Уэльские не живут в этом поместье постоянно, используя его как загородную резиденцию во время праздников. Загородное поместье носит название Анмер-холл — этот дом с десятью спальнями был подарен супругам королевой Елизаветой II после их свадьбы в 2011 году.