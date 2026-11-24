Принц и принцесса Уэльские не живут в этом поместье постоянно, используя его как загородную резиденцию во время праздников. Загородное поместье носит название Анмер-холл — этот дом с десятью спальнями был подарен супругам королевой Елизаветой II после их свадьбы в 2011 году.