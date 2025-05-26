Песков назвал опасным снятие ограничений на дальнобойное оружие для Украины

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение стран Запада снять ограничения на поставки дальнобойного оружия Украине кажется опасным. По его словам, такой шаг идет вразрез с устремлениями к политическому урегулированию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Эти потенциальные решения, если таковые решения действительно имели место, абсолютно идут вразрез с нашими устремлениями на выход к политическому урегулированию»,— сказал представитель Кремля.

Кацлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая сообщил, что Германия, США, Британия и Франция сняли ограничения на поставки Украине или использование ВСУ дальнобойного оружия для ударов по территории РФ.

Власти Украины неоднократно просили западных партнеров разрешить удары поставляемым оружием по России, включая дальнобойные ракеты. В мае США частично сняли запрет, но на использование ракет ATACMS ограничения сохранились. На вооружении Украины также имеются англо-французские Storm Shadow/SCALP (дальность поражения от 250 км до 560 км в зависимости от модификации). 13 апреля Фридрих Мерц анонсировал возможность передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus (до 500 км) в координации с европейскими партнерами.

Лусине Баласян