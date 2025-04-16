Отказы увязли в мазуте

Туристы пятый месяц не могут вернуть деньги за несостоявшийся отпуск в Анапе. Примерно с конца марта на побережье города-курорта продолжает выбрасывать фрагменты мазута. А экологи ранее предупреждали, что с повышением температуры на воде может появиться токсичная для человека нефтяная пленка. На этом фоне туристы еще зимой начали массово отменять брони на летний отдых в Анапе. С тех пор, по словам пострадавших, одни гостиницы просят «войти в положение и подождать», а другие просто не реагируют. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По оценкам туроператоров, самые выгодные цены на летний отдых на черноморских курортах были в октябре-ноябре. Основная волна отмены бронирований, по данным РСТ, пришлась на первые месяцы после ЧП в Керченском проливе. А примерно с февраля в СМИ стали появляться сообщения о том, что анапские отельеры не спешат возвращать деньги. Туристы пытались решать вопрос коллективно: в соцсетях много групп пострадавших. Например, в сообществе «обманутые сетью отелей Miracleon» почти 300 участников.

Но вернуть средства удалось только единицам, рассказала “Ъ FM” одна из пострадавших Наталья: «331 тыс. руб. я не смогла вернуть. В отеле "Город Mira" у меня было два тура, на июнь и на август. Друзья вернулись из Анапы, там все в мазуте. Мы сразу же отменили бронь, это было еще в середине января. После этого я им раз в две недели писала. Наступило 3 марта, денег не было, я составила досудебную претензию. Они отписались, мол, вы в реестре, ждите. Ежедневно нам обещали, что нас включат в реестр на следующей неделе, но по итогу нам сказали: "Ой, вы не попали в реестр"».

Редакция направила запрос в Miracleon и ожидает ответа. В другом отеле города-курорта «Джамайка» аналогичная ситуация. Пострадавшая Альфия купила туда путевку на семью с ребенком еще в ноябре, на «черную пятницу». Десять дней со скидкой обошлись почти в 150 тыс. руб. По телефону и в соцсетях, по словам пострадавшей, из раза в раз переносят дату возврата.

А заказные письма не забирают. Не ускорило попытки и обращение в Роспотребнадзор, рассказала “Ъ FM” Альфия: «Решили в январе написать отказ. Мы купили в нескольких отелях путевки, выбирали между двумя. Coral нам вернул деньги в течение трех дней, а в отеле "Джамайка" обещали в течение десяти дней вернуть, потом попросили нас войти в положение, 30 дней подождать, потом попросили 30 банковских дней. На телефоны отвечал только отдел бронирования. Сказали, что надо ждать до конца апреля теперь. При этом стоимость бронирования на семью больше 100 тыс. руб.»

В отеле «Джамайка» “Ъ FM” заверили, что никогда не отказывались от обязательств перед клиентами. И отдельно подчеркнули, что с первого дня разлива принимали участие в уборке территории. Задержки в возврате средств менеджер Ирина Жаркова объяснила очередью: «Гости, принявшие решение аннулировать путевки в отели, массово писали заявления. "Джамайка" — небольшой отель, и мы оказались в сложных условиях. Мы делаем все возможное, чтобы сократить очередь. Часть денежных средств уже поступила на счета гостей, остальные обязательно получат свои деньги.

Еще мы предлагаем туристам вариант отложенного отдыха: сертификат на три года в одном из наших отелей позволит выбрать даты на то количество дней, которое было в первоначальной путевке, бонусом две ночи в подарок».

По словам юристов, порой процесс значительно ускоряет досудебная претензия. Так, небольшой частный отель Анапы за два дня вернул покупателю деньги, хотя до этого с февраля просил подождать, а затем предложил вернуть полмиллиона в рассрочку, по 50 тыс. руб. в течение года, рассказала директор петербургского офиса юридической компании «Митра» Алина Лактионова:

«Во-первых, нужно посмотреть, какие условия были при бронировании отеля, до какого момента можно отменить бесплатно. Реально более-менее какие-то деньги получить только в самый ближайший период. Понятно, что это форс-мажор. Наверное, стоит ждать разъяснений от вышестоящих органов, может быть, для них будут какие-то отсрочки платежа, если у них есть какие-то кредиты, может, какие-то кредиты им дадут на льготных условиях для того, чтобы они смогли расплатиться со своими потребителями. Отели тоже можно понять, большинство отелей Анапы — это средний бизнес».

В среду, 16 апреля, власти Кубани признали, что выплаты могут проходить с задержкой. Но заверили, что деньги вернут в полном объеме. Открытие пляжей Анапы все еще под вопросом. Ожидается, что в ближайшие дни Роспотребнадзор обнародует результаты новых проб воды и песка. Но даже в случае ограничений неясно, как контролировать это на местах.

Фотогалерея Черным по берегу Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В результате крушения танкеров в Черном море, по предварительным оценкам попало около 3 тыс. т мазута. Большую его часть в первые дни ЧП вынесло на песчаные пляжи Анапского и Темрюкского районов Краснодарского края. Грязная зона растянулась по побережью на 54 км. В настоящий момент выбросы мазута на берег происходят в Крыму Фото: Коммерсантъ / Александр Черных / купить фото 26 декабря для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов ввели режим ЧС федерального характера Фото: Администрация Краснодарского края ЧС в акватории Керченского пролива — первая в мире авария с «тяжелым» топочным мазутом марки М100. Это вид топлива застывает при температуре +25 градусов, по плотности почти как вода. Потому, в отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность Фото: Оперативный штаб Краснодарского края По последним данным МЧС России, всего с берега собрано и отправлено на утилизацию более 164,8 т загрязненного песка и грунта Фото: Оперативный штаб Краснодарского края На протяжении месяца люди собирают мазут с берега в мешки лопатами Фото: Администрация Краснодарского края Также в уборке кубанских пляжей задействовано больше 550 единиц техники, которые вывозят загрязненный грунт сначала на площадку временного хранения, а затем на специализированный полигон Фото: Администрация Краснодарского края Около 6 тыс. добровольцев, сотрудников МЧС, спасательных служб ежедневно убирают побережья Анапы и Темрюкского района Фото: Администрация Краснодарского края Ветеринарную помощь оказали почти 3,3 тыс. птицам, оказавшимся в зоне выброса мазута. Их отмыли, высушили и направили в реабилитационные центры, расположенные в разных городах. Среди пострадавших чаще всего попадаются чомги Фото: Администрация Краснодарского края Но встречаются даже лебеди Фото: Telegram-канал Артема Метелева В Анапе, Сочи, Новороссийске работают специальные пункты приема пострадавших птиц Фото: Администрация Краснодарского края Пункт спасения птиц в анапском селе Витязево Фото: Администрация Краснодарского края После разлива нефтепродуктов в Черном море обнаружили уже 60 погибших дельфинов Фото: «Дельфа» Вокруг кормы севшего на мель танкера «Волгонефть-239» начали строить искусственный вал, чтобы не допустить утечку оставшегося внутри судна мазута в море. Мазут с танкера планируют откачать до конца января Фото: Морспасслужба В конце декабря водолазы Морской спасательной службы нашли затонувшую часть танкера «Волгонефть-212» и обнаружили небольшую утечку мазута из танков. На участках акватории в этом районе установили боновые заграждения. Сколько мазута остается внутри — неизвестно Фото: Оперштаб Кубани Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что выброшенный на берега Кубани мазут уберут до 1 февраля. Крайний срок — 1 марта Фото: губернатор Кубани Вениамин Кондратьев / telegram На ликвидацию ЧС в Анапе из бюджета региона выделят 1,2 млрд рублей Фото: Администрация Краснодарского края Следующая фотография 1 / 16 В результате крушения танкеров в Черном море, по предварительным оценкам попало около 3 тыс. т мазута. Большую его часть в первые дни ЧП вынесло на песчаные пляжи Анапского и Темрюкского районов Краснодарского края. Грязная зона растянулась по побережью на 54 км. В настоящий момент выбросы мазута на берег происходят в Крыму Фото: Коммерсантъ / Александр Черных / купить фото 26 декабря для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов ввели режим ЧС федерального характера Фото: Администрация Краснодарского края ЧС в акватории Керченского пролива — первая в мире авария с «тяжелым» топочным мазутом марки М100. Это вид топлива застывает при температуре +25 градусов, по плотности почти как вода. Потому, в отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность Фото: Оперативный штаб Краснодарского края По последним данным МЧС России, всего с берега собрано и отправлено на утилизацию более 164,8 т загрязненного песка и грунта Фото: Оперативный штаб Краснодарского края На протяжении месяца люди собирают мазут с берега в мешки лопатами Фото: Администрация Краснодарского края Также в уборке кубанских пляжей задействовано больше 550 единиц техники, которые вывозят загрязненный грунт сначала на площадку временного хранения, а затем на специализированный полигон Фото: Администрация Краснодарского края Около 6 тыс. добровольцев, сотрудников МЧС, спасательных служб ежедневно убирают побережья Анапы и Темрюкского района Фото: Администрация Краснодарского края Ветеринарную помощь оказали почти 3,3 тыс. птицам, оказавшимся в зоне выброса мазута. Их отмыли, высушили и направили в реабилитационные центры, расположенные в разных городах. Среди пострадавших чаще всего попадаются чомги Фото: Администрация Краснодарского края Но встречаются даже лебеди Фото: Telegram-канал Артема Метелева В Анапе, Сочи, Новороссийске работают специальные пункты приема пострадавших птиц Фото: Администрация Краснодарского края Пункт спасения птиц в анапском селе Витязево Фото: Администрация Краснодарского края После разлива нефтепродуктов в Черном море обнаружили уже 60 погибших дельфинов Фото: «Дельфа» Вокруг кормы севшего на мель танкера «Волгонефть-239» начали строить искусственный вал, чтобы не допустить утечку оставшегося внутри судна мазута в море. Мазут с танкера планируют откачать до конца января Фото: Морспасслужба В конце декабря водолазы Морской спасательной службы нашли затонувшую часть танкера «Волгонефть-212» и обнаружили небольшую утечку мазута из танков. На участках акватории в этом районе установили боновые заграждения. Сколько мазута остается внутри — неизвестно Фото: Оперштаб Кубани Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что выброшенный на берега Кубани мазут уберут до 1 февраля. Крайний срок — 1 марта Фото: губернатор Кубани Вениамин Кондратьев / telegram На ликвидацию ЧС в Анапе из бюджета региона выделят 1,2 млрд рублей Фото: Администрация Краснодарского края Смотреть

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Екатерина Вихарева, Анна Кулецкая