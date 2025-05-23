Сочи приготовился к лету

Гостиницы и гостевые дома в Сочи забронированы почти на 70%. Отельеры главного курорта Краснодарского края фиксируют высокий спрос на сезон отпусков и каникул. Это при том, что в этом году выросли цены на проживание и авиабилеты: перелет в обе стороны стоит в среднем более 30 тыс. руб. Готовы ли отельеры к сезону? Разбиралась Юлия Савина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Летом прошлого года Сочи посетили 3,2 млн туристов. В жаркий сезон загрузка гостиниц была близка к 90%, сообщал мэр города Андрей Прошунин. В этом году стоимость ночи выросла на 10-15%, и, по данным сервиса «Яндекс Путешествия», средние цены на лето составляют 10 тыс. руб. Россияне бронируют отели в среднем за три месяца до даты заезда. Причем сейчас повышенным спросом пользуются объекты, расположенные в горах, рассказал директор компании «Прованс», управляющей сетью апарт-комплексов, Сергей Тыщенко: «По отелям Красной Поляны мы видим положительную динамику год к году, видим плюс и в плане объемов продаж, и цены. Особенно высокий спрос на те гостиницы, которые предназначены для семейного отдыха и предлагают SPA, тренажерные залы, инфраструктуру, связанную с питанием, деловую инфраструктуру. Не могу сказать то же самое про отели морского кластера. Мы видим глубину продаж порядка пока 30-40% по всему лету».

Падение курса доллара с начала года почти на 20% привело к пропорциональному снижению стоимости зарубежных туров. Спросом пользуются Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Китай и Вьетнам. Но пока россияне активнее бронируют летний отдых на отечественных курортах, заметил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкрчян: «Мы видим просадку более чем 25% по Анапе. На этом фоне не только Сочи растет, но и Геленджик, Туапсинский район. Такая же тенденция по Абхазии. А Крым опережает Сочи в два раза. Давайте не забывать, что во втором варианте жесткая нехватка гостиниц по системе "все включено". В Анапе более 70 объектов работали по ней, а на весь Сочи, удивлю вас, нет ни одного такого пятизвездного отеля, и только четыре отеля 4 "звезды" работают по принципу all inclusive.

Игроки рынка могут ставить почти любую цену — и 15 тыс. руб., и 17 тыс. руб., и даже 20 тыс. руб. в сутки, и эти номера будут продаваться».

Едут в Сочи и иностранцы. Число гостей из ОАЭ в 2024-м выросло в четыре раза по сравнению с 2023 годом. В город летают чартеры из Бахрейна, рейсы из Турции, Армении и Грузии. В основном туристы из-за рубежа выбирают номера высокого ценового сегмента, пояснил председатель Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов: «Иностранные гости приезжают, например, из стран Персидского залива и оказываются очень довольны. В Сочи регулярно в режиме нон-стоп организуют рекламные блогерские туры. То есть мы видим, что интерес у зарубежных гостей тоже есть, поэтому и спрос растет. Июль, август, сентябрь начинают бронировать еще с ноября прошлого года не только туристы. Активно выкупают путевки для своих сотрудников и корпоративные клиенты, бронируется большое число мероприятий, особенно по краям сезона».

Номерной фонд сочинских отелей составляет порядка 95 тыс. лотов. В прошлом году в городе ввели в эксплуатацию еще 203 тыс. кв. м апартаментов.

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Юлия Савина